Mercato. Tozzuolo al Perugia,. Puletto alla Pianese

Il mercato del girone B non si ferma tra rinnovi e svincolati messi sotto contratto. È il caso della Pianese che ha messo sotto contratto lo svincolato Filippo Puletto.

Centrocampista offensivo classe 2004, ha esordito in serie B con la Spal, società di cui è rimasto tesserato fino alla scorsa estate, giocando l’ultima stagione in prestito al Carpi. A oggi Puletto vanta già 59 presenze tra i professionisti a soli 21 anni e, considerando anche le giovanili, un bottino complessivo di 39 reti e 19 assist.

L’Arezzo blinda il centrocampista Shaka Mawuli Eklu, che ha firmato un nuovo accordo biennale con scadenza 30 giugno 2028. Classe 1998, Mawuli "è uno dei punti di riferimento del centrocampo – dicono dal club amaranto – per qualità, intensità e spirito di sacrificio".

A Perugia arriva Alessandro Tozzuolo. Perugino, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile biancorosso fino ad esordire in prima squadra nella gara di Coppa Italia contro il Brescia (2020). A seguire le esperienze con Montevarchi e Gubbio.