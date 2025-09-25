Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Mercato. Tozzuolo al Perugia,. Puletto alla Pianese

Mercato. Tozzuolo al Perugia,. Puletto alla Pianese

Il mercato del girone B non si ferma tra rinnovi e svincolati messi sotto contratto. È il caso della Pianese...

di DONATELLA FILIPPI
25 settembre 2025
Pallone

Pallone

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Il mercato del girone B non si ferma tra rinnovi e svincolati messi sotto contratto. È il caso della Pianese che ha messo sotto contratto lo svincolato Filippo Puletto.

Centrocampista offensivo classe 2004, ha esordito in serie B con la Spal, società di cui è rimasto tesserato fino alla scorsa estate, giocando l’ultima stagione in prestito al Carpi. A oggi Puletto vanta già 59 presenze tra i professionisti a soli 21 anni e, considerando anche le giovanili, un bottino complessivo di 39 reti e 19 assist.

L’Arezzo blinda il centrocampista Shaka Mawuli Eklu, che ha firmato un nuovo accordo biennale con scadenza 30 giugno 2028. Classe 1998, Mawuli "è uno dei punti di riferimento del centrocampo – dicono dal club amaranto – per qualità, intensità e spirito di sacrificio".

A Perugia arriva Alessandro Tozzuolo. Perugino, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile biancorosso fino ad esordire in prima squadra nella gara di Coppa Italia contro il Brescia (2020). A seguire le esperienze con Montevarchi e Gubbio.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su