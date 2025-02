Mercato. Ultimi squilli. Oggi (forse) Busato

È Lorenzo Busato l’ultimo obiettivo di mercato del Ravenna per la stagione in corso. Il club giallorosso dovrebbe annunciare oggi il nuovo arrivo. Busato, che aveva iniziato la stagione 2024-25 in serie C, in prestito, alla Vis Pesaro (una sola presenza per appena 2’) dovrebbe giungere, sempre con la formula del prestito, dal Venezia, club col quale è cresciuto e col quale vanta due gettoni nella serie B 2023-24, ma anche 45 presenze in tre stagioni di Primavera 2. La trattativa si è arenata in dirittura d’arrivo per una clausola contrattuale che non riguarda il Ravenna. Il mercato di riparazione del club giallorosso ha già portato agli arrivi di Frank Amoabeng (difensore ghanese classe 2004, dal Gozzano); Marco Mereghetti (difensore 2006 dal San Marino); Carlo Ilari (mezzala 2001, dal Lecco); Enrico De Gori (portiere 2004 dal Medicina); Abdel Zagre (attaccante 2004, dai turchi del Sakaryaspor).