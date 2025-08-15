Mercato, un altro innesto. Arriva dalla Juve l’under Ripani, talento detto il ‘nuovo Verratti’

Gente che viene, gente che va. Il Forlì cambia pelle e si rifà il look (a centrocampo). Dopo Carlo De Risio, ecco il ‘nuovo Verratti’. No, non stiamo scherzando: è questo l’appellativo coniato per Diego Ripani, nuovo colpo del mercato biancorosso, prelevato in prestito dalla Juventus.

Leva calcistica del 2005, marchigiano di San Benedetto del Tronto, cresce nel settore giovanile del Pescara dove impiega poco per rapire la scena. Le sue qualità pedatorie, infatti, non passano inosservate all’occhio vigile degli emissari della Vecchia Signora che, forte dei buoni uffici con il Delfino, strappa la giovane promessa a Inter e Dea. In bianconero Ripani vanta 13 presenze con l’Under 17 e 71, condite da 4 gol e 7 assist, nell’ultimo triennio con la Primavera 1, guidata prima da Paolo ‘Pigna’ Montero, poi da Francesco Magnanelli. Diciassette gettoni e un gol nelle nazionali azzurre (Under 15, 17, 18 e 19) corredano un curriculum giovanile di tutto rispetto.

Duttilità, acume tattico, abilità nel distribuire e far viaggiare la palla e un sinistro mica da ridere sono i colori sulla tavolozza del nuovo centrocampista biancorosso. Che stravedeva per l’ex juventino Claudio Marchisio, ma per via dei trascorsi pescaresi si trascina dietro il paragone piuttosto ingombrante con Verratti, già cervello del Paris Saint Germain e della Nazionale italiana, ora in forza ai qatarioti dell’Al-Duhail. Il presente si chiama Forlì, dove Ripani "arriva con la voglia di recitare un ruolo da protagonista, alla sua prima esperienza tra i grandi", recita la nota divulgata dal club di viale Roma.

A fronte di una nuova addizione, nella terra di mezzo si registra anche un addio. È terminata ancor prima d’iniziare l’avventura di Damiano Rinaldini: l’ex trequartista del Tau, primo ‘bengala’ sparato dal direttore dell’area tecnica Cristiano Protti, è in uscita: lo attende il Prato, dove ritroverà il proprio mentore Simone Venturi.

Marco Lombardi