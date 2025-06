Mercoledì si assegna la Briglia d’Oro. Davide Nicola è il vincitore del 2025

Mancano pochissimi giorni alla consegna della Briglia d’Oro 2025 a Davide Nicola (nella foto).

L’appuntamento è per mercoledì prossimo, 25 giugno, nella splendida location ‘Le Volte di Vico Bello’.

L’Aiac Siena, quest’anno, ha deciso di premiare il tecnico che ha condotto il Cagliari alla salvezza in Serie A, ‘per le dedizione, competenza e passione con cui ha guidato la squadra… dimostrando che, anche di fronte a difficoltà apparentemente insormontabili, l’impegno e la perseveranza unitamente a un’idea di calcio chiara, efficace e condivisa, possono portare a risultati eccezionali’. Dalle 18 alle 19 mister Nicola terrà lo stage, aperto soltanto ai tecnici qualificati, ‘Il possesso palla come arma per attaccare la linea avversaria’.

L’ex tecnico, tra le altre, di Cagliari, Crotone e Salernitana esporrà ai partecipanti una delle chiavi del suo gioco, espresso durante le sue plurime esperienze in serie A e capace di ottenere straordinari risultati soprattutto nelle annate spese con i colori rossoblù. Alle 19,30 si terrà il tradizionale aperitivo offerto a invitati e partecipanti. I riflettori, però, non saranno puntati soltanto su Nicola, ma anche e soprattutto sui maggiori protagonisti del calcio dilettantistico senese.

Durante la cena, con start alle 20,30, saranno consegnati i premi Briglia d’Oro (alla conduzione Giorgia Rossi, giornalista di Dazn e RadioTv Serie A, e Giovanni D’Agostino, tra i massimi esperti del settore): riceveranno il prestigioso riconoscimento Davide Del Toro, allenatore dei Giovanissimi provinciali del Monteroni; Francesco Giuntini, allenatore della Casolese Femminile. I premi speciali andranno alla Casolese Calcio, per la vittoria del campionato di Eccellenza Femminile e della Coppa Italia di categoria; alla Virtus Chianciano, per la vittoria della Coppa Provinciale di Terza Categoria; al Montepulciano Stazione, per la storica promozione nel campionato di Seconda Categoria Toscana; all’Acquaviva, per la storica promozione nel campionato di Promozione; a Rodolfo Sabatini andrà invece il ‘Premio Gozzini’ alla carriera; a Sabrina Poggiani di Idea Plus il premio ‘Microfono d’Oro’ per l’impegno nella divulgazione del calcio dilettantistico senese.

E’ invece ancora in via di definizione il premio ‘Ballon d’Oro’, destinato al miglior giocatore della stagione 2024/2025. Luigi Sabatino, della Casolese, sarà insignito del premio ‘Scarpa d’Oro’, come miglior marcatore di tutti i campionati dilettantistici senesi.

L’ingresso, aperto a tutti gli appassionati e avrà un costo complessivo di 40 euro (30 per gli associati Aiac).

Le prenotazioni per poter partecipare alla bellissima serata possono essere effettuate inviando una semplice mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonando direttamente al numero 3804304698.

Insomma come ogni anno quella della Briglia d’Oro si annuncia come una serata davvero importante per quanto riguarda il movimento calcistico senese.