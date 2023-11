"Meroni e Cetona: 2-2 nei novanta minuti di Taverne d'Arbia"

MERONI

2

CETONA

2

TAVERNE D’ARBIA – Gol ed emozioni nei novanta minuti sul rettangolo di Taverne d’Arbia tra il Meroni e il Cetona. Finisce 2-2 una gara fra due compagini capaci di onorare la sfida. Meroni deciso a conquistare i tre punti, Cetona in grado di replicare e di uscire dal campo di gioco con il pareggio in tasca in una sfida che interessava da vicino la parte centrale della graduatoria della Seconda categoria girone M. Donati e Ciabatta per il Meroni e Anoud e Baglioni per il Cetona hanno iscritto i loro nomi sul tabellino dell’incontro di ieri pomeriggio a Taverne d’Arbia.