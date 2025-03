Mesola a Porotto, derby con vista in Eccellenza. La Comacchiese insegue col Petroniano

Ha riconquistato il primato in solitudine in testa alla classifica, grazie al successo nello scontro diretto con la Valsanterno e alla sorprendente sconfitta della Comacchiese con il fanalino di coda Junior Corticella, oggi può consolidare il vantaggio, ricordando che si gioca alle 15.30 per il cambio d’orario. Il Mesola sarà a Porotto nel derby con la X Martiri. In casa castellana non si fidano, dopo il pareggio per 1-1 all’andata. "Prevedo una partita tosta – afferma il direttore sportivo Edoardo Biondi – la X Martiri si difende bene e riparte. C’è un bel clima nello spogliatoio, siamo motivati per far bene contro una squadra che sta disputando un buon campionato". La Comacchiese cerca il bis dopo che in settimana ha staccato il biglietto per la finale grazie al successo per 1-0 sul Bentivoglio; la finale si giocherà il 12 aprile alle 15.30 sul sintetico di San Felice sul Panaro contro il Fornovo Medesano, che ha eliminato il Campagnola 2-1. In campionato i lagunari se la vedranno con il Petroniamo, con bomber Marongiu in campo dall’inizio.

Trasferta di montagna per la Centese, di scena a Vado contro il Valsetta Lagaro terzo in classifica. I ragazzi di mister Ciro Di Ruocco stanno bene: il gruppo è compatto, Bonacorsi è tornato, la rosa è al completo e lo spirito è quello delle grandi occasioni. La classifica è cortissima: solo la prima salirà direttamente in Eccellenza, mentre dalla seconda alla quinta si daranno battaglia nei play-off. Le vincenti dei gironi poi si sfideranno per conquistare l’ultimo pass disponibile. E allora sì, l’obiettivo mai dichiarato ora è lì, a un passo. Serve fame e coraggio. I "cugini" del Casumaro ospitano il Faro, che all’andata diede un dispiacere ai rossoblù. "Vogliamo riscattare l’immeritata sconfitta 2-1 dell’andata e allungare la striscia positiva, che dura da ben tredici gare – elenca gli obiettivi il direttore sportivo Marco Marani – Puntiamo a mettere fieno in cascina e magari migliorare la posizione in classifica". Mister Rambaldi dovrà rinunciare a Slimani, Farina e Barbieri. Scontro salvezza ad Argenta per il Consandolo, che trova sulla sua strada il Trebbo. Il presidente Luigi Maggi è fiducioso: "Speriamo di ripetere la buona prova con il Felsina, con la prima vittoria del 2025. L’altra nota positiva è il quarto gol di Colino, che si è sbloccato". Rientra Giberti, a rischio capitan Brandolini. Per quanto riguarda il Masi Voghiera e la Portuense, la prima ospita lo Junior Corticella nello scontro diretto per evitare la retrocessione, mentre la seconda salirà l’Appennino per far visita al MSP, con Baiesi che recupera Sovrani.

