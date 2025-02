Mesola ancora in testa, ma la lotta è serrata. Centese, fiducia da playoff: "Ora sempre così"

La Comacchiese ha spento il Faro grazie a una doppietta di Marongiu e un errore dal dischetto da parte della formazione appenninica. I lagunari hanno accorciato le distanze sulla lepre Mesola, fermata a domicilio dal Petroniano. Gli uomini di Candeloro sono ora a due sole lunghezze dalla battistrada e tutto può ancora succedere. Oscar Cavallari alla vigilia temeva molto il Petroniano e aveva ragione. "Sono stato un facile profeta – racconta l’allenatore castellano – La classifica dei bolognesi è bugiarda, vale molto di più. Abbiamo disputato un primo tempo equilibrato, con una leggera supremazia nostra, chiuso meritatamente in vantaggio; nel secondo abbiamo fatto poco, loro avevano maggiore fisicità e più gamba". La Comacchiese si è rifatta sotto. "Ma siamo ancora in testa, mancano tanti scontri diretti e tante partite. E anche diversi recuperi, come per le concorrenti dirette Valsanterno e Valsetta Lagaro. Per quanto ci riguarda dovremo recuperare le pile, perché sabato prossimo ci attende un partitone a Cento, contro un avversario agguerrito, ambizioso e in ripresa".

La Centese infatti domenica ha calato il poker ai danni della Portuense nel derby. Una vittoria mai in discussione, chiusa già nel primo tempo, nel secondo tempo la Centese poteva dilagare. "La vittoria è netta – afferma il direttore sportivo biancoceleste Fabio Pivanti – la prestazione però non è stata soddisfacente, potevamo fare meglio". E spiega: "Mi aspetto che le grandi potenzialità della squadra siano messe in campo, serve maggiore concretezza. Paghiamo anche l’handicap delle strutture sportive, che ci costringe ad allenarci in campi fangosi e inadeguati". Siete però entrati nella fascia playoff. "E’ un dato positivo, ma ci sono ancora 27 punti a disposizione". Per la Portuense è una sconfitta indolore, il vantaggio sulla fascia playout è ancora rassicurante, intanto domenica prossima ci sarà il derby con la X Martiri, che ha vinto in extremis contro un brutto cliente come il Felsina. Non ce l’ha fatta invece il Masi Torello Voghiera, che ha perso a domicilio dal Bentivoglio. Buon punto per il Casumaro, che riesce a portare a casa un risultato positivo da Vado, contro il temibile Valsetta Lagaro. Niente da fare invece per il Consandolo, che raccoglie la terza sconfitta consecutiva a Monte San Pietro, che invece infila il settimo risultato utile. E pensare che era in coda alla classifica fino a poco tempo fa. In casa rossoblù si mastica amaro: "Abbiamo un assente illustre alle nostre partite, il gol – la prende con filosofia il presidente Luigi Maggi – A Monte San Pietro meritavamo il pari, a livello di occasioni siamo stati superiori, ma vanno concretizzate".

Franco Vanini