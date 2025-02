Mesola anticipa a Corticella. Derby Consandolo-Masi

Sono ben tre gli anticipi di Promozione per le ferraresi oggi. Il Mesola (nella foto Cantelli) difenderà il primato a Corticella contro lo Junior, che ha lasciato il cerino dell’ultimo posto al Masi. Da notare che i castellani scenderanno in campo alle 15.30 e non alle 15, che è l’orario canonico degli anticipi. "E’ una mia richiesta – afferma il direttore sportivo Edoardo Biondi – posticipare di mezz’ora ci servirà per gestire meglio la trasferta. All’andata vincemmo con merito, ma il Corticella di questo periodo è un lontano parente di quello dell’andata. Il mercato invernale ha cambiato molto la qualità del loro staff tecnico, soprattutto in difesa grazie a innesti dal Petroniano, ma ha rinnovato anche negli altri reparti. Ci sono tanti punti di distacco, ma nessuna sottovalutazione.

A fine anno il Corticella sembrava spacciato, invece adesso credo che potrebbe salvarsi. E’ un campionato imprevedibile e bellissimo". Oscar Cavallari lamenta una sola assenza: Toffàn. Scontro diretto per l’alta classifica per la Comacchiese, che farà visita al Bentivoglio quinto in classifica, che giocherà con il dente avvelenato per la sconfitta maturata a Vado con il Valsetta Lagaro.

"Siamo entrati nel periodo decisivo del campionato – dice il capitano rossoblù Kevin Centonze – Per quanto ci riguarda, dovremo cercare di rialzare la testa dopo due incidenti di percorso con Masi e Monte San Pietro. A Bentivoglio sarà durissima, ha bisogno di punti per tornare in carreggiata". Cosa deciderà lo scontro diretto? "Regnerà l’equilibrio, credo un episodio possa girare in un senso o nell’altro la contesa". La Comacchiese sarà senza il principale colpo di mercato invernale: Filippo Fiorini, che era stato decisivo in alcune gare, dovrà stare ai box per un mese a seguito di uno strappo muscolare.

Derby salvezza ad Argenta, dove il Consandolo se la vedrà contro il Masi Torello Voghiera, fanalino di coda del girone, con 6 punti in meno dei rossoblù. Con il Faro però gli uomini di Lega sono stati penalizzati dall’espulsione precoce di Parmeggiani, che ha costretto i biancoverdiblù a giocare in dieci per più di un’ora.

"E’ una partita delicata, importante soprattutto per il Masi, che è più attardato in classifica – sostiene il presidente Luigi Maggi – Ho un bel ricordo della partita dell’andata, vinta 2-1, equilibrata nella prima frazione e legittimata nel secondo tempo". A rischio Colino per un leggero infortunio in allenamento.

Franco Vanini