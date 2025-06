Mesola Calcio celebra 100 anni: festa al Castello di Mesola per la promozione in Eccellenza

Sarà ancora l’antico Castello di Mesola, Delizia degli Estensi, a fare da cornice al secolo di vita del Mesola Calcio domenica, quando la squadra reduce dalla promozione in Eccellenza festeggerà i 100 anni della sua storia. Un pomeriggio che si prolungherà fino a sera tardi, nel quale sarà celebrata la bellezza e coesione di un team, guidato dal presidente Massimo Modena, che da anni naviga nelle prime posizioni del campionato di Promozione fino alla straripante gioia del salto, nella prossima stagione, in Eccellenza.

La festa si aprirà alle 17 con l’incontro con giocatori e dirigenti che negli anni hanno fatto la storia del club biancazzurro. A seguire l’omaggio alla prima squadra che ha vinto il campionato di Promozione, la presentazione del settore giovanile, l’esposizione di trofei, cimeli e memorabilia. Poi la proiezione del film del campionato appena vinto nel quale primeggiano le indimenticabili grida di esultanza nell’ultima giornata che ha consacrato lo storico risultato, con canti, sfottò, braccia alzate al cielo, pianti, salti di gioia, abbracci per un pomeriggio che rimarrà per sempre impresso negli occhi e nel cuore di chi era al campo sportivo.

Sarà aperto anche lo stand merchandising commemorativo, il punto ristoro e poi spazio alla musica con una selezione musicale in vinile. Il momento più emozionante sarà la premiazione della squadra effettuata dal sindaco Lisa Duò e dal presidente regionale della Figc Simone Alberici.

Un momento anche per rincontrare atleti e calciatori che hanno contribuito ad innalzare il blasone del Mesola Football Club, poiché sono stati già quattrocento gli ex atleti contattati per lo storico evento. "Abbiamo sentito tanti ragazzi, ora uomini con figli – afferma il presidente Massimo Modena – che sono stati felicissimi dell’invito, perché si sono instaurati rapporti non solo di appartenenza alla società, ma anche di genuina amicizia e voglia di stare assieme. Sarà una grande festa per omaggiare la bellezza del calcio, il valore dell’agonismo e anche la capacità di un gruppo meraviglioso, che mi onoro di guidare, che è riuscito in una realtà non grande come Mesola ad arrivare in questa stagione così in alto rispetto a realtà molto più quotate, per risorse a disposizione e numero abitanti. Invitiamo tutti a partecipare alla festa."

cla. casta.