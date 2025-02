Mesola con il Trebbo per allungare ancora. Comacchiese sul sintetico, gara insidiosa

Il Mesola (foto) difenderà il primato in solitudine conquistato nel turno precedente a Pontelangorino, scelta motivata dalla dirigenza castellana per preservare il campo di casa in riva al Po. Gli uomini di Oscar Cavallari se la vedranno a domicilio con il Trebbo, formazione che lotta per evitare i playout, mentre la sua diretta concorrente per la vittoria finale, la Comacchiese, sarà alle prese con una trasferta di montana, a Monte San Pietro, sul sintetico. All’andata i rossoblù vinsero facile, un 3-0 eloquente, rispetto ad alcuni mesi fa è cambiato il contesto, Msp è tra le squadre più in forma.

"Mi aspetto una reazione d’orgoglio dopo l’inaspettata sconfitta nel testa-coda con il Masi Torello Voghiera – afferma il direttore generale Alessandro Farinelli – che ci è costata il primo posto in classifica. L’incognita è giocare sul sintetico e le eventuali ricadute del ko nel derby, resto convinto delle potenzialità della mia squadra". Unico assente sarà El Shadly. La Centese punta ad allungare la striscia positiva ricevendo in casa il Petroniano, avversario solido ma alla portata di Pirreca e soci. La formazione biancoceleste ha ripreso a salire in classifica, niente è impossibile secondo il vice presidente Davide Guglielmino: "Siamo un gruppo di amici che condivide un sogno. Ogni tanto ci scorniamo, ma sempre con passione e per il bene della Centese. Viviamo questa avventura con entusiasmo e divertimento, ed è questa la nostra forza. Il gruppo squadra sa di dovere dare il massimo ogni giorno, con tutto l’impegno possibile. Poi… mai dire mai! La storia è piena di belle favole, magari ne stiamo scrivendo una anche noi".

Sfida salvezza per la Portuense, che riceve il fanalino di coda Junior Corticella. Tra i pali debutterà Wange Moumi Yuan Landry, prelevato dal Mezzolara per rimpiazzare Cattozzo, che si è avvicinato a casa. Landry è del 2022, cresciuto nel settore giovanile della Spal, tre anni in Serie D tra Mezzolara e Fano, aveva nostalgia di casa ed ecco l’opportunità per il club rossonero. Dopo la parentesi di domenica scorsa in panchina, Alessandro Baiesi torna dietro la scrivania nel consueto ruolo di direttore generale, mentre torna in panchina dopo la lunga squalifica Paolo Mariani. Portuense al gran completo, con il rientro dalla squalifica di capitan Formigoni e Mirontsev. Il Masi Torello Voghiera riceve il Gaggio Montano provando a spegnere il Faro, mentre il Consandolo sarà a Borgo Tossignano nell’Imolese, dove affronterà il quotato Valsanterno. Infine, rinviato per l’impraticabiltà del campo di Porotto ieri l’anticipo tra X Martiri e Casumaro.

Franco Vanini