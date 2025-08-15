Mesola, debutto al Mazza: "Una bella emozione"

Non nasconde la propria soddisfazione il mister del Mesola Oscar Cavallari per l’esordio, dopo la promozione in Eccellenza ottenuta la scorsa stagione, nella prima gara di Coppa sul campo dell’Ars e Labor, domenica 24 agosto.

"Loro sono favorita per la vittoria del campionato – dice Cavallari –. Tuttavia non abbiamo sentimenti di sudditanza con nessuna squadra, pur riconoscendo che molte hanno formazioni più attrezzate della nostra. Lo abbiamo detto nella presentazione, l’obiettivo è la salvezza, ma andando in campo sempre a viso aperto per giocarcela contro qualsiasi avversario. Spiace che l’Ars e Labor, ma per me sarà sempre la Spal, sia scesa in Eccellenza, ma incontrarla per noi rimane sempre una grande emozione, in uno stadio che fino a qualche anno fa ha fatto da palcoscenico alla serie A. Deve essere quindi, motivo di orgoglio per il Mesola, per tutti noi che facciamo parte della squadra, dirigenza compresa, che andremo su quel campo con grande motivazione a giocarci la prima gara di Coppa". Sulla campagna acquisti del ds Edoardo Biondi e la rosa di cui dispone, afferma: "Sono un paio di settimane che ci alleniamo e sono soddisfatto, perché ho trovato un gruppo di ragazzi come piace a me, ovvero che si applicano e che hanno voglia di lavorare. Per ora sono molto contento e sto già avendo anche positivi riscontri". Su quale sarà l’approccio al campionato l’allenatore dei castellani non ha dubbi: "Noi dovremmo fare il nostro campionato sapendo che l’obiettivo principale è assolutamente la salvezza. Avremo un osservatore che è Daniele Maestri, per visionare le squadre prima di incontrarle". Dopo la gara di Coppa, la prima di campionato col Faenza, un debutto casalingo per il Mesola.

"Credo sia una bella combinazione del calendario per riabbracciare i tifosi che tanto ci hanno seguiti durante tutta la scorsa stagione e quest’anno speriamo lo siano ancora più numerosi", conclude Cavallari. cla. casta.