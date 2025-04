Mesola e Comacchiese: il campionato si decide all'ultima giornata

Il penultimo turno ha lasciato inalterati gli equilibri in testa alla classifica, con il Mesola che ha vinto in trasferta a Masi Torello e la Comacchiese in casa con il Castenaso; il campionato si deciderà quindi all’ultima giornata. I castellani non hanno dovuto sudare sette camicie per aver ragione della squadra guidata da "Bubu" Cappellari. "Alla fine del primo tempo eravamo già in vantaggio per 2-0 – ricorda il direttore sportivo Edoardo Biondi – nel secondo tempo abbiamo avuto un calo di rendimento e subìto un gol evitabile, di conseguenza abbiamo sofferto un po’ nel finale il forcing del Masi. Dovremo stare concentrati fino all’ultimo contro il Monte San Pietro, è vero che è già salvo, ma contro la capolista tutti ci tengono a far bella figura, come abbiamo constatato anche con la X Martiri".

Ha dovuto attendere il 90’ invece la Comacchiese, l’Atletico Castenaso si è rivelato un osso duro. "La formazione bolognese ha onorato il campionato. Sapevamo che la sua classifica era bugiarda e si è rivelata squadra tosta – afferma il direttore generale Alessandro Farinelli – Abbiamo avuto il merito di non mollare mai, con pazienza abbiamo continuato ad attaccare fino a trovare il gol partita con Noschese nelle battute finali".

Mesola vicino al traguardo… "Ha un match point, ma deve vincere sul Monte San Pietro, che è una squadra scorbutica. Lo sappiamo bene: pochi mesi fa abbiamo perso in trasferta, ha corsa e tecnica". Se il campionato finisse oggi la sua Comacchiese che sorte avrebbe? "Avendo 7 punti di vantaggio sul Valsetta Lagaro, faremmo la finale playoff". Ha perso un’occasione per rosicchiare punti a spese di un avversario diretto come il Bentivoglio la Centese. E’ finita 1-1, un risultato che fa più comodo al Bentivoglio, per conquistare un posto nei playoff domenica prossima i centesi dovranno vincere il derby ferrarese con la Comacchiese, che non sarà certo una passeggiata contro la seconda in classifica. Per quanto riguarda la lotta per la salvezza, chi ha fatto passi avanti è stato il Consandolo, che ha messo la quarta nel derby con la Portuense, che ora ha un piede e mezzo in Prima categoria.

L’anno scorso di questi tempi i rossoneri si giocavano la promozione nella finale playoff a Granarolo, dopo un anno è cambiato l’orizzonte. "Avevamo solo un risultato a disposizione e l’abbiamo centrato – commenta il presidente rossoblù Luigi Maggi – Con questa vittoria ci siamo guadagnati i playout, resta da vedere con chi ci giocheremo la permanenza in categoria. Sarebbe meglio evitare il Masi, che ritengo l’avversario più pericoloso". Erano già salve X Martiri e Casumaro, che hanno pareggiato a Monte San Pietro i biancazzurri di Porotto e vinto con largo margine i rossoblù in casa con lo Junior Corticella.

Franco Vanini