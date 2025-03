Mesola e Comacchiese, testa a testa infinito. Giocano in casa con Portuense e Consandolo

Da un derby all’altro per la capolista Mesola, che punta a tornare al successo dopo la battuta d’arresto di Cento. Dovrà però avere la meglio sulla Portuense, che naviga in cattive acque ed è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima in casa con la X Martiri. Baiesi può sorridere, rientra dalla squalifica il capocannoniere Braghiroli, in forse capitan Formigoni. Infermeria gremita a Mesola, salteranno il derby Neffati, Toffan, Guariento, Cantelli e Marandella, gli ultimi due a seguito di un leggero stiramento il primo e per ragioni di lavoro l’altro. Scorrendo la classifica sembrerebbe un turno alla portata, il direttore sportivo Edoardo Biondi non è d’accordo.

"E’ un girone equilibrato, non ci sono partite facili. In più contro la capolista tutte le squadre dànno qualcosa in più. La Portuense sta vivendo un periodo difficile, contro di noi potrebbe scattare la prova d’orgoglio". Alle spalle della capolista la Comacchiese è pronta ad approfittare di un eventuale passo falso. Torna a disposizione Marongiu, i timori della vigilia sono stati scongiurati, si è trattato di un semplice affaticamento muscolare e non uno stiramento, mentre perdura l’indisponibilità di Filippo Fiorini, l’acquisto più importante del mercato invernale. Anzi, l’ex ramarro dovrà stare ai box un periodo più lungo del previsto. "Mi sono strappato, ne avrò per un altro mese".

Era diventato un fattore, le sue incursioni in area sulle palle alte avevano sbloccato delle partite incagliate sul pareggio. I lagunari se la vedranno a domicilio con il Consandolo, un avversario affamato di punti salvezza. "La Comacchiese ha sempre perso punti con le piccole. Il calendario fino alla fine dovrebbe essere abbordabile – dice Fiorini – ma bisogna stare sul pezzo e concentrati, entrare in campo con la giusta determinazione fin dall’inizio e non soltanto nel secondo tempo". La Centese vuole allungare la striscia positiva dopo il successo casalingo con il Mesola. I biancocelesti saranno sul sintetico di Castenaso contro l’Atletico. Per prepararsi a questa eventualità i ragazzi di mister Ciro Di Ruocco hanno disputato l’allenamento di rifinitura sul sintetico di Castel d’Argile. "Non vogliamo lasciare niente al caso – evidenzia il direttore sportivo Fabio Pivanti – non prenderemo sotto gamba l’impegno, all’andata il Castenaso ci diede qualche grattacapo. Con il lavoro e la dedizione siamo risaliti fino alla zona playoff e vogliamo restarci". Completano il turno il derby salvezza tra il Masi Torello Voghiera e il Casumaro e a Porotto la sfida tra la X Martiri e lo Junior Corticella.

Franco Vanini