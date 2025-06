Mesola e Sant’Agostino seguono Pierfederici

E’ testa a testa tra Mesola e Sant’Agostino per Pierfederici, attaccante giovane e potente, che si è messo in luce nell’Imolese dopo aver fatto sfracelli nella Juniores Elite della Portuense. Edoardo Pierfederici, esterno d’attacco classe 2003, aveva ben figurato in Serie D. E’ cresciuto calcisticamente nelle giovanili della formazione ferrarese dell’Acli San Luca San Giorgio, per poi passare alla Portuense Etrusca, dove è stato subito aggregato alla prima squadra in Promozione. ll giovane attaccante ha militato in rossonero per quattro stagioni, dimostrando tutto il suo valore e la sua capacità di segnare gol importanti. In Promozione Pierfederici ha messo a segno 17 reti, contribuendo in maniera significativa alla stagione della sua squadra fino alla finale playoff persa a Solarolo.

L’improvviso interesse del Mesola è dovuto al fatto che la neo promossa formazione castellana rischia di perdere Davo, nel mirino di diverse società di serie D.

Molte novità da Copparo. Dopo aver salvato la formazione rossoblù, Sergio Cestari è andato allo Junior Finale, neo promosso in Prima, dove si è portato il portiere Alberghini della Centese. Al suo posto dovrebbe andare il suo assistente, Matteo Borsari. Colpo grosso della X Martiri, che ha messo le mani su Zappi, pezzo pregiato del Pontelagoscuro, uno dei giovani emergenti della categoria.

Ci sono novità dal Sant’Agostino, che perde Pellielo, che preferisce l’offerta della Centese e un campionato meno impegnativo. Il direttore sportivo Fabio Pivanti ha trovato l’accordo anche con lo Junior Corticella per Baravelli. Il Sant’Agostino per contro ha raggiunto l’accordo con Benardo Bungaja. Il difensore classe 2000, aveva giocato in procedenza con la maglia del Russi e poi del Mezzolara. C’è anche il Sant’Agostino su Pierfederici, mentre i ramarri hanno chiuso l’operazione per il ritorno di Ribello dal Bentivoglio.

Il XII Morelli ha scelto Marco Varani come allenatore per la prossima stagione, ha chiuso con il difensore Simonati, e tenta di portare in biancazzurro l’ex Centese Nicola Petrone e ha definito con Bregola e Pavasini. La Nuova Aurora riparte dalla Terza categoria con Franco Brandolini in panchina, vincitore di un memorial Tavolini con lo Junior Finale.

Franco Vanini