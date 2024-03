Mesola fa un passo indietro. Portuense in crescita

"Potevamo vincere, è mancata la zampata, abbiamo comunque fatto una buona prestazione. La squadra è in crescita, mi sarebbe piaciuto disputare il big match al completo". Così Paolo Mariani sul pareggio a reti bianche ma avvincente con l’Osteria Grande. Mancavano giocatori importanti come Melandri e Formigoni, che saranno indisponibili anche domani sera nel secondo scontro diretto consecutivo, a Solarolo; l’unico rientro sarà Sorghini. E domenica prossima, in casa con il Monte San Pietro, scatterà la squalifica per altri due pezzi di novanta, Pierfederici e Orlandi. Ha fatto di peggio l’altra ferrarese di più alta classifica, il Mesola, sconfitto 2-1 a Castelbolognese. "C’è stato un passo indietro rispetto alla prova brillante con la Valsanterno – è l’analisi del direttore sportivo Edoardo Biondi – E’ stata una partitaccia: sotto subito in avvio su un tiro-cross fortunoso, siamo riusciti a rimontare con Telloli su calcio d’angolo. Per il resto pochi tiri in porta, finché nel finale, d’astuzia, il solito Battiloro ha conquistato e trasformato un calcio di rigore".

La Comacchiese supera di misura il Felsina. "E’ di misura ma meritata – afferma Mauro Bresciani, l’allenatore – E’ stata una partita tosta, contro una squadra forte, che gioca un buon calcio e lotterà fino alla fine per un posto nei play off, come noi del resto. Rispetto al misero pareggio raccolto con il Trebbo, ho visto l’approccio giusto e l’attenzione mantenuta fino alla fine". Vittoria sfumata proprio nel finale per il Consandolo, raggiunto al 51’ dall’Atletico Castenaso. "Alla fine il pareggio ci sta – sostiene il presidente Luigi Maggi – semmai dispiace essere raggiunti a una manciata di secondi dalla fine: quei tre punti sarebbe stati un bel viatico per l’ostica trasferta a Osteria". Ha fatto peggio il Casumaro, costretto a lasciare l’intera posta al Placci Bubano, con gol da tre punti messo a segno al 50’ da Tumolo. "E’ stato un gran gol – ricorda Manuel Nardiello, trainer rossoblù – controllo e tiro dal cerchio di centrocampo senza far toccare terra, un pallonetto di gran classe. Ai punti era una gara da pareggio, la classifica si fa difficile, ma ci sono ancora 8 partite da disputare".

Franco Vanini