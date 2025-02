Mesola, frenata inattesa al comando. Il Petroniano pareggia nella ripresa

mesola

MESOLA: Calderoni, Telloli, Biolcati (80’ Ferro), Paganini (60’ Cavallari), Marcolini, Guariento (56’ Mantovani), Lucci, Neffati, Allegrucci, Cantelli, Davo. All. Cavallari O.

PETRONIANO: Verardi, Gamberini, Novi (74’ Fotso), Kamga, Mazzoni, Cuppini, Pierdomenico (60’ Bologna), Cordoni, Tonelli (79’ Ezechia), Maestri (67’ Crisci), Serra (60’ Macchiaroli). All. Ronzani.

Arbitro: Nid Bella. Ass. Poggipolini e Craparo.

Reti: Cantelli 21’ (R), Tonelli 70’ Note: ammoniti Guariento, Marcolini, Lucci, Fotso, Cavallari.

Il Mesola, sul campo di Pontelangorino, nonostante un pareggio, contro una squadra molto più veloce e dinamica rispetto ai padroni di casa troppo leziosi e poco manovrerei, mantiene la testa della classifica con solo 2 punti di vantaggio sulla Comacchiese, e sabato dovrà affrontare, in trasferta, una Centese in forte crescita. Neffati all’8’ si coordina bene dal limite dell’area e calcia un tiro potente che Mazzoni devia in angolo opponendosi col corpo. Al 13’ gli ospiti effettuano il primo tiro in porta con Serra e Calderoni blocca senza problemi. Passano 2’ e un errato disimpegno della difesa ospite mette Allegrucci dentro l’area solo verso il portiere Verardi, ma un difensore riesce a togliergli la palla dai piedi. Al 21’ il direttore di gara fischia un calcio di rigore, perché Gamberini aggancia Allegrucci finendo a terra.

Dal dischetto Cantelli trasforma. Poco prima della mezz’ora è Paganini fare un gran tiro dal limite sul quale Verardi devia in angolo di pugno ed alla mezz’ora un delizioso lancio di Cantelli vede Guariento inserirsi bene, giungere solo davanti a Verardi ma non riuscire a deviare di testa.

Segue un’azione manovrata del Mesola, con Neffati e Biolcati che si scambiano palla anche in area e Biolcati calcia sopra la traversa. Il Petroniano nella prima fase di gara produce solo qualche tiro dal limite senza pretese. Nella ripresa al 53’ su fallo laterale la palla carambola in area e giunge sui piedi di Serra, che da dentro l’area si coordina bene e calcia un tiro dritto sotto la traversa, su cui si oppone straordinariamente Calderoni con una super parata. Pressione del Petroniano più insistente e veloce e al 70’ arriva il pareggio: su angolo di Crisci, torre di Cordoni e a porta vuota al volo Tonelli insacca. Primo tiro in porta del Mesola nella ripresa, al 77’ con Cantelli, poi rasoiata di Biolcati che sfiora la base del palo alla sinistra di Verardi, ma al 95’ con Crisci gli ospiti rischiano di vincere: bravo Calderoni a deviare in angolo.

