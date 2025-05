Mesola in campo per l'Eccellenza: sfida decisiva contro Monte San Pietro

Match point per il Mesola, che oggi (ore 16.30) davanti al proprio pubblico ha la possibilità di salire di categoria e conquistare l’Eccellenza, sfumata per un soffio quando c’era Duo presidente e la coppia gol dei sogni Rizzati-Cazzadore. Ora lo stadio è dedicato al mitico presidente e Cazzadore junior è capocannoniere del campionato di Eccellenza, in forza al Sant’Agostino, e chissà che non si torni agli antichi fasti. In riva al Po ci sarà il Monte San Pietro già salvo, con ben poche motivazioni da soddisfare. "Dovremo stare concentrati – dice il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – affrontiamo una squadra che all’andata ci ha costretto a pareggiare e che si è salvata con largo anticipo. Ci sarà bel tempo e tanta gente, che speriamo di non deludere per fare festa con i nostri tifosi". Unico assente sarà Paganini. Alle sue spalle spera in un passo falso della capolista la Comacchiese, che insegue staccata di un solo punto, ma con una trasferta più impegnativa, a Cento. E’ un match dal peso specifico elevatissimo: per i biancazzurri sono in palio i playoff, mentre i lagunari si giocano la vittoria del campionato: obiettivi per entrambe raggiungibili, ma legati anche ai verdetti provenienti da altri campi. Ma il weekend biancazzurro non si esaurisce con la prima squadra. A San Matteo della Decima infatti, andrà in scena la seconda edizione del Torneo "110%", che coinvolgerà i piccoli calciatori delle annate 2014 e 2015. "Le possibilità di playoff sono al lumicino – è la disamina del direttore sportivo Fabio Pivanti – i playoff li abbiamo persi non certo domenica a Bentivoglio". Rispetto a domenica rientrano i big Pirreca, Rimondi e il portiere Alberghini, squalificati Garetto e Bonacorsi. "A Comacchio avevamo vinto 1-0 – ricorda il direttore generale lagunare Alessandro Farinelli – speriamo di confermarci a Cento". Un solo assente per Candeloro, lo squalificato Temporin. Le già salve Casumaro e X Martiri se la vedranno rispettivamente a Crespellano con il Petroniano e a Porotto con il Valsetta Lagaro, giocheranno per la salvezza il Consandolo e la Portuense. Gli argentani saranno a Corticella, contro lo Junior, in un delicato scontro diretto: "Ci giochiamo l’intero campionato – ammette il presidente Luigi Maggi – Sono punti pesanti per la posizione dei playout dell’11 maggio". E’ reduce da sei sconfitte consecutive la Portuense, che riceve il Bentivoglio sconfitto all’andata 2-1. "Abbiamo bisogno di punti e sperare che perdano punti le concorrenti", è la speranza del segretario Marcello Rinaldi. Il Masi infine sarà a Castenaso con tutto ancora in ballo.

Franco Vanini