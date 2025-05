Mesola in Eccellenza, Comacchiese ai playoff: Portuense retrocede, spareggio Masi-Consandolo

Il Mesola ha raggiunto la storica promozione in Eccellenza, la Comacchiese ce la potrebbe fare ma dalla porta stretta della finale playoff. I lagunari domenica hanno espugnato Cento, legittimando il secondo posto; pochi giorni fa era sfumata la possibilità del ripescaggio nella finale di coppa "Minetti" col Fornovo Medesano. Per agguantare il secondo posto servivano tre punti, arrivati espugnando il G & G Stadium. "Abbiamo approfittato di un infortunio tecnico di un difensore biancoceleste – riavvolge il nastro della partita il difensore lagunare Filippo Fiorini – poi abbiamo amministrato. Peccato aver lasciato dei punti per strada con le piccole; potevamo prendere il largo, c’è il rimpianto che al posto del Mesola potevamo esserci noi". Tornerete in campo il 18 maggio, andrebbe meglio il Bentivoglio o il Valsetta? "Preferirei il Bentivoglio, perché accetta il confronto del gioco, mentre il Valsetta ha maggiore fisicità, uno dei nostri limiti. Approfitteremo della sosta per recuperare energie e alcuni giocatori acciaccati, come il sottoscritto (collo e spalla) e Gherlinzoni, afflitto da una fastidiosa pubalgia".

La Portuense saluta la categoria al termine di un campionato travagliato, contrassegnato da molte difficoltà, soprattutto di carattere economico. Cavallari è stato costretto a passare la mano e con lui molti sponsor minori dei Lidi. Con pochi soldi a disposizione hanno lasciato la compagnia molti giocatori della squadra e ne ha risentito la società. Il futuro è in Prima categoria e sarà imperniato sul settore giovanile, uno dei migliori a livello regionale. Si giocheranno la permanenza in categoria Masi Torello Voghiera e Consandolo nello spareggio di domenica prossima al "Villani" in gara unica (ore 16.30). Il Masi ha vinto con largo margine domenica scorsa e avrà il vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre. "Per quanto ci riguarda, arrivare ai playout è un ottimo risultato – è la disamina del direttore generale del Masi, Graziano Quarella – due mesi fa sembrava impossibile. Adesso serve un ultimo sforzo. Ha avuto un grande impatto il nuovo allenatore "Bubu" Cappellari: 11 punti su 5 partite. Il Consandolo è una squadra esperta, ha giocatori temibili in bomber Colino in area e Liri sui calci piazzati".

Franco Vanini