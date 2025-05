Mesola in Eccellenza: una vittoria storica per il centenario del club

Ci sono le lacrime di gioia, la pioggia di spumante a bagnare i calciatori e i dirigenti, un sigaro che si sarebbe fumato solo se si avesse vinto, la maglietta che recita "Pazienza, costanza, resistenza. Finalmente il Mesola in Eccellenza", gli sfottò ai diretti inseguitori, i cori di vittoria con tutti a saltare dalla gioia e l’emozione anche di Oscar Cavallari, che piange mentre abbraccia il figlio Tommaso. "Una vittoria che dedico in particolare a mio figlio e spero possa provare da calciatore o allenatore un’emozione così intensa. Anche io, sia da calciatore che da allenatore, ho vinto campionati ma questa vittoria, da sfavoriti in testa da settembre, ha un sapore che la rende incredibile. Mezza squadra nuova, io al debutto con loro e per questo vincere è stato ancora più bello e intenso. Sono un professionista e dedico tanto tempo al mio lavoro e soprattutto ci tengo a farlo bene, sempre al di là di tutto. Alla Comacchiese auguro di venire in Eccellenza con noi". Il presidente Massimo Modena aggiunge: "Un momento così mesolano non l’ha mai vissuto e raggiunto nell’anno del centenario lo rende ancora più prestigioso. Poche società credo possano vantare una storia come questa e l’Eccellenza è la classica ciliegina. Non abbiamo mai fatto pressione ai ragazzi, ma chiedevamo impegno e di onorare la maglia e l’hanno fatto nel migliore dei modi. Oggi c’è questa grande festa che deve rendere fiero un intero paese".

c. c.