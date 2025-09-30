Mesola in piena crisi. Sant’Agostino tra le big

Chi sta meglio tra le ferraresi di Eccellenza è sicuramente il Sant’Agostino, tornato alla vittoria grazie al 2-1 casalingo sul Fratta Terme e salito a quota 10 punti in classifica in piena zona playoff. I ramarri di mister Biagi hanno condotto la partita sin dai primi minuti, passando in vantaggio all’8’ con la rete di Pierfederici; il momentaneo pareggio ospite di Sedioli non ha spezzato la volontà dei padroni di casa di vincere la partita, ed intorno alla metà della ripresa ecco il gol decisivo firmato da Frignani. Da sottolineare il fatto che il Sant’Agostino si sia presentato in campo con tutto il suo arsenale offensivo schierato: Biagi ha scelto di puntare infatti su Simone, Lisanti, Vanzini (foto a sinistra) e Pierfederici tutti insieme, decisione che poi ha pagato. Per i ramarri si tratta di un ottimo avvio di campionato e domenica prossima arriverà un esame di maturità importante sul campo del Santarcangelo.

Anche la Comacchiese (nella foto a destra Gherlinzoni) può ritenersi nel complesso soddisfatta di quanto ha fatto vedere nella delicata sfida del "Mazza" contro l’Ars et Labor, ma ancora una volta è arrivata una sconfitta e dopo cinque giornate i rossoblù devono ancora sbloccarsi con zero gol segnati e sette subiti. L’unico punto conquistato è stato quello casalingo con l’Osteria Grande, per una formazione che fatica enormemente a rendersi pericolosa e a creare azioni da rete: domenica al "Raibosola" sfida per cuori forti contro un Solarolo anch’esso in difficoltà e sopra di un punto ai lagunari in classifica.

Continua invece il momento horror per il Mesola, che nelle ultime tre partite ha subito la bellezza di 13 gol: ne sono arrivati altri quattro nella gara interna contro il Medicina Fossatone, a conferma di un gruppo che ha smarrito la via e fatica a ritrovare compattezza. Stupisce la metamorfosi di una squadra che nelle prime due uscite di campionato aveva concesso le briciole agli avversari, con due clean sheet consecutivi, e nei successivi 270’ ne ha presi 4 dal Santarcangelo, 5 dalla Sampierana ed altri 4 appunto dal Medicina. Mister Cavallari dovrà lavorare tanto per portare fuori il Mesola dalle sabbie mobili.

Jacopo Cavallini