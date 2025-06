Mesola, nucleo base e cinque novità: "La squadra è quasi completata"

Ancora qualche pedina da inserire da parte del direttore sportivo Edoardo Biondi e la formazione del Mesola sarà allestita per affrontare, per la prima volta nella sua centenaria storia, il campionato di Eccellenza. "E’ quasi completa la rosa che affronterà, per la prima volta nella storia del sodalizio biancazzurro, il campionato di Eccellenza con l’obiettivo di ben figurare e salvarsi – dichiara il direttore sportivo dei Castellani –. Uno storico traguardo ottenuto all’indomani della vittoria del campionato di Promozione". Biondi, com’è sua consuetudine, non ha perso tempo e si è messo subito al lavoro senza soluzione di continuità, allestendo tra conferme e nuovi arrivi, la compagine che, a poco più di un mese dalla fine del campionato, è quasi pronta. Lo aveva detto all’indomani del successo che il nuovo Mesola si sarebbe basato sui protagonisti della promozione, anche per premiare chi ha ottenuto lo straordinario risultato. "Sono rimasti con noi – spiega il direttore sportivo bei biancazzurri – Calderoni, Telloli, Guariento, Biolcati, Lucci, Crosara, Allegrucci, Cantelli, Cavallari, Paganini, Neffati, Davo e Ferro mentre sono partiti Marcolini, Minarelli e Mantovani e stiamo parlando con Alessio sulla sua permanenza".

Gli innesti di Biondi sono, al momento, soprattutto a centrocampo. "Sono arrivati il difensore Lorenzo Valesani dal Sant’Agostino e i centrocampisti Gianluca Spanò dalla Copparese, Riccardo Tosse dal Masi Torello, Biagio De Angelis dallo Zola Predosa e Jacopo Paesanti dall’Adriese. Alla rosa mancano solo alcuni giovani sui quali stiamo lavorando".

Confermassimo l’allenatore Oscar Cavallari, che avrà uno staff completamente rinnovato, tranne Andrea Rolfini come preparatore dei portieri. "Il viceallenatore sarà Andrea Marandella, che rimane nel nostro gruppo anche per l’impegno e la dedizione come calciatore espressa nelle precedenti stagioni – chiude Biondi –. Il preparatore atletico Alessio Ghezzo, il fisioterapista Pietro Cavallo, che ha lavorato alla X Martiri, ed il match analyst Daniele Maestri".

Per il Mesola che, solo due domeniche fa ha festeggiato il secolo di vita, c’è stata anche una pioggia di premi. Quello della Figc Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) per i cento anni ritirato a Roma dal presidente Massimo Modena. I castellani sono stati anche premiati dalla Lnd al Museo Ferrari di Maranello come vincitori del Girone C di Promozione ed a ritirare il premio é andato il direttore generale Davide Ronconi.

cla. casta.