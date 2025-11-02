Mesola, rompi il digiuno. Comacchiese a Faenza

E’ un turno chiave, l’undicesimo, per le altre tre formazioni ferraresi impegnate nel girone B di Eccellenza. La più in forma del lotto è sicuramente la Comacchiese, che si è tolta dalle sabbie mobili grazie ai due successi consecutivi colti nei derby contro Sant’Agostino e Mesola: i rossoblù in 180’ si sono portati a quota 9 punti, due lunghezze sotto la salvezza diretta, e oggi proveranno a fare un ulteriore passo in avanti sul campo del Faenza. E’ uno scontro cruciale, perché proprio la formazione romagnola si trova appena sopra i ragazzi di Candeloro, che con una vittoria potrebbero sorpassarla uscendo addirittura dalla zona playout. I lagunari approcceranno alla sfida con l’entusiasmo ritrovato grazie ai recenti risultati, e punteranno ancora una volta sul buon momento di El Shazly là davanti per far male agli avversari, oltre ad una difesa che ha ritrovato elementi importanti (su tutti Fiorini) e che nelle ultime gare ha concesso pochissimo. Il Sant’Agostino intende invece rilanciarsi dopo i due ko di fila per mano della stessa Comacchiese e del Castenaso, per ritrovare smalto e punti in classifica che mancano ormai da troppo tempo. I ramarri ospiteranno al "Caselli" il temibile Futball Cava Ronco, compagine forlivese che ha impressionato positivamente in questo primo scorcio di campionato e che si trova appena a ridosso della zona playoff. Vanzini e compagni hanno bisogno di un risultato positivo per non venire risucchiati ulteriormente da chi li segue in classifica: al momento il Sant’Agostino si trova a +4 sulla zona playout, vantaggio che si è ridotto nelle ultime gare. La più in difficoltà di tutte è però il Mesola, che oggi non può sbagliare nello scontro salvezza con il Solarolo: i castellani vanno alla ricerca dei tre punti che mancano da quasi due mesi, era la seconda giornata.

j.c.