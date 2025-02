Mesola tenta l’allungo col Petroniano. Ma la Comacchiese può restare in scia

C’è il Petroniano (ore 14.30) sulla strada della capolista Mesola, in campo a Pontelangorino per la seconda volta consecutiva in partite casalinghe per le condizioni pessime del campo di casa. Oscar Cavallari non si fida: "Il Petroniano è una buonissima squadra – dice l’allenatore castellano – la sua classifica è bugiarda, dispone di buoni giocatori. All’andata ci rese la vita difficile, è vero che eravamo in una formazione di emergenza ma dovemmo sfoderare una prestazione importante per superarlo, come dovremo fare oggi". Il Mesola sarà senza il regista Minarelli e Toffàn. La Comacchiese per stare in scia della battistrada dovrà raccogliere bottino in casa contro il Faro, che si è appena appeso alla cintura lo scalpo della Centese. "E’ una squadra da prendere con le molle – ammonisce Kevin Centonze, il capitano – L’abbiamo affrontata di recente, a inizio gennaio nel recupero, e non è stata una passeggiata. E’ molto bene organizzata, ha grande fisicità, dovremo confermarci sui livelli di un mese fa". Candeloro lamenta una sola assenza ma pesante: Filippo Fiorini. Partita di cartello a Cento, nel derby con la Portuense. Dopo la sconfitta di Gaggio Montano, la Centese ha bisogno di una reazione immediata per restare agganciata al treno delle prime posizioni. Anche se i playoff non erano un obiettivo dichiarato a inizio stagione, la squadra ha sempre creduto di poter competere ai vertici e non vuole lasciare nulla di intentato. Il vicepresidente Davide Guglielmino non fa sconti: "Non siamo stati all’altezza delle nostre potenzialità. È stata una giornata negativa, ma sono certo che la squadra saprà reagire immediatamente. Siamo lì, nel gruppo di testa, e non possiamo permetterci di perdere altri punti. Mi aspetto una Centese determinata, pronta a riscattarsi e a dimostrare il proprio valore".

La Portuense arriva con un’identità rinnovata e con il morale alto dopo la vittoria per 3-1 nello scontro diretto con l’Atletico Castenaso. Alla guida c’è ora Alessandro Baiesi, all’andata i biancocelesti espugnarono il "Bellini" 2-0, ma erano molto rimaneggiati. "Abbiamo pagato delle ingenuità difensive – ricorda il segretario Marcello Rinaldi – che non dovremo ripetere contro un avversario agguerrito, che punta in alto". Il Casumaro testerà le potenzialità del Valsetta Lagaro sul sintetico di Vado, ed è in salute dopo la vittoria nel derby di mercoledì con la X Martiri, che riceverà a Porotto il Felsina. Sono impegnate nella lotta per non retrocedere il Consandolo, di scena a Monte San Pietro, e il Masi Torello Voghiera, in casa con il Bentivoglio.

Franco Vanini