Mesola trionfa 3-0 contro MSP e accede al campionato d’Eccellenza nel centenario

mesola

3

msp

0

: Calderoni, Lucci, Crosara (61’ Biolcati) , Telloli (75’ Leonardi), Marcolini, Guariento, Alessio (63’ Cavallari E.), Neffati, Allegrucci, Cantelli (85’ Marandella), Davo (72’ Mantovani). All. Cavallari

MSP CALCIO: Comastri F., Speranza (61’ Persona), Piscopo (84’ Cotti A.), Villa (61’ Tartarelli), Del Monte (85’ Donvito), Comastri S., Zannoni, Pasotti, Lucciardo, Scarpati (74’ Marzulli), Dondi. All.Onestini.

Arbitro: Izzo, assistenti Temporin e Parrella.

Reti: 22’ Allegrucci, 43’ Alessio, 71’ Davo. Note: ammoniti Alessio e Comastri

In un caleidoscopio di emozioni il Mesola, vincendo 3-0 sul Msp, ha conquistato il passaggio al campionato d’Eccellenza nell’anno in cui fra un mese festeggerà il centenario. Davanti al pubblico delle grandi occasioni che gremiva lo stadio, i fumogeni, i ringraziamenti e premi speciali, la foto di gruppo con mister Cavallari attorniato dai suoi ragazzi su una porta e sull’altra bandierone bianco azzurra. Aal fischio finale dell’arbitro è esplosa l’esultanza e la commozione, la gioia e l’abbraccio dei tifosi che ha travolto tutti. La gara, molto sentita dai giocatori e ottimamente preparata dall’allenatore, ha visto subito il Mesola farsi pericoloso su un disimpegno errato del portiere del Msp. Passano pochi minuti Davo riceve palla, salta alcuni difensori e dal limite calcia ma il tiro finisce a lato, poi ci prova Neffati che non centra la porta. Al 20’ corner di Cantelli e girata di Lucci alta sulla traversa. Dopo 2 minuti passaggio di Davo per Alessio che si gira, Comastri respinge e sulla ribattuta Allegrucci segna. Ancora Davo da dentro area tira pressato da un difensore e il tiro lambisce il sette della porta.

Dall’angolo di Cantelli, Lucci di testa devia ma palla finisce di lato. Al 41’ Calderoni raccoglie la prima deviazione di testa senza pretese di Zannoni. Dopo due minuti Crosara passa a Davo, che vede il compagno veloce, gliela passa al volo e Alessio entra in area e raddoppia. La ripresa si apre con Davo che salta il portiere con un pallonetto, ma il difensore Speranza rinvia la palla che sta entrando in porta. Al 55’ brutto fallo da rosso su Alessio, l’arbitro grazia Comastri e sulla reazione estrae un giallo anche per Alessio. Al 65’ Scarpati calcia un tiro potente ma Calderoni blocca con sicurezza. Su un’incertezza di un difensore Davo ruba palla ne supera un altro e segna di potenza. Reazione dei bolognesi senza eccessive energie, risultato e promozione sono già cassaforte.

Claudio Castagnoli