Mesola vince il derby contro Masi Torello Voghiera e resta in testa al girone C

VOGHIERA: Broccoli, Ghali (60’ Nardini), Tosse, Fiore, Cattin, Mazzoni (46’ Boschini), Maistrello (71’ Nannini), Chiossi, Toffano, Maione, Parmeggiani. All. Cappellari. A disp. Yan, Baldon, Marangon, Vidali, Quarella T.

MESOLA: Calderoni, Lucci (60’ Biolcati), Crosara (79’ Cavallari), Telloli, Marcolini, Guariento, Alessio (67’ Minarelli), Neffati, Ferro (53’ Allegrucci), Cantelli, Davo (89’ Mantovani). All. Cavallari O.. A disp. Catalano, Marandella, Volynets, Paganini.

Arbitro: Sfirschi da Piacenza.

Reti: 3’ Davo, 36’ Neffati, 75’ Parmeggiani.

Note: ammoniti Mazzoni e Telloli.

La capolista Mesola ha conquistato i tre punti nel derby contro un Masi Torello Voghiera mai domo. Ma sarà l’ultimo turno di campionato a decidere la squadra regina del girone C di Promozione: grazie alla vittoria di ieri, la Comacchiese si è mantenuta ad un solo punto di distacco dall’undici di mister Oscar Cavallari che domenica prossima affronterà l’Msp Calcio, con un "orecchio" comunque rivolto al ‘Bulgarelli’, dove la diretta concorrente sarà impegnata contro la Centese. Ma torniamo al match di ieri. La prima frazione di gioco vede la compagine mesolana scendere in campo con il giusto piglio, e al 3’ trova subito la via del gol: Neffati, approfittando di uno spazio lasciato dalla difesa del Masi, serve una preziosa palla a Davo che, dopo una prima respinta del portiere Broccoli in uscita, recupera la sfera e la depositata in fondo al sacco. La gara si fa, dunque, in salita per i padroni di casa che faticano a trovare spazi nella difesa ospite: al 19’ è Maistrello a cercare fortuna con una conclusione a rientrare dalla fascia, ma Calderoni è attento e blocca la palla senza troppi problemi. Sicuro anche Broccoli, al 32’, sul tentativo da fuori area di Cantelli. E al 36’ attiva il raddoppio per il Mesola: dagli sviluppi di una rimessa laterale, la palla viene recapitata a Crosara sulla fascia opposta per l’assist a Neffati che indovina la giusta angolazione del tiro e sigla lo 0-2. Nella ripresa, è il Masi Torello Voghiera a tornare in campo con maggior determinazione, nel tentativo di invertire la rotta della gara. Al 2’ è Toffano ad impegnare Calderoni, bravo a respingere sia la prima, che la seconda conclusione dell’attaccante. Al 21’, con un tiro dal limite dell’area, Maione non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Ma alla mezz’ora, lo sforzo dei locali è premiato: sul cross di Tosse si avventa Parmeggiani che, ben appostato davanti alla porta, infila la palla in rete e accorcia le distanze. Il Masi comincia a credere nel pari, aumentando la pressione nell’area avversaria, ma non trova il gol.

Valerio Franzoni