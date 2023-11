Metaurensi lanciatissimi. Sarà uno scontro diretto. Gli abruzzesi inseguono

Oggi il Fossombrone va a Chieti, compagine che come racconta lo storico tifoso dei biancoazzurri Francesco Tramontana: "Vanta una lunghissima tradizione di serie ‘C’ già a partire dagli anni ‘40, e che ha visto nelle proprie file militare tantissimi giocatori che poi sono diventati campioni, Enrico Chiesa e Fabio Quagliarella solo per citarne due dei più recenti. Ed in effetti scorrere la storia del calcio a Chieti significa sfogliare l’album dei ricordi di quasi cento anni di calcio vero, quello ricco di passione della terza serie, frequentata a pieno titolo e con alterne fortune dagli abruzzesi sin dall’inizio degli anni ‘40. Sarà per il fascino dalle divise a strisce verticali nero-verdi della squadra chietina, sarà per l’alone di magia che le sfide inedite emanano, ma la prossima partita del Fossombrone Calcio ha una valenza particolare e rappresenta tra l’altro per gli uomini di Fucili un vero e proprio esame di maturità. Se da un lato infatti i ragazzi non subiscono reti da tre partite ora la squadra è chiamata a confermare quanto di buono, anzi di ottimo, ha mostrato finora, di fronte ad una squadra, il Chieti appunto, partita con chiare ambizioni di vertice e tutt’ora tra le maggiori candidate alla vittoria finale".

"Ci aspetta una partita complicata contro un Chieti che ha grandi ambizioni ma che viene da una sconfitta e quindi sarà ferito e pericoloso", commenta alla vigilia della gara l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili. Il direttore generale del Fossombrone Marco Meschini aggiunge: "Partita domani difficilissima contro un avversario molto forte". Il Chieti in classifica generale ha un punto in meno del Fossombrone, su 9 gare ne ha vinte 4 altrettanto pareggiate e perse 1. Non molto prolifico in fase conclusiva (solo 8 i gol realizzati) vanta la miglior difesa del campionato (4 i gol subiti), è reduce dalla sconfitta (la prima della stagione) sul campo del Vastogiradi (0-1) per questo match dovrà rinunciare gioco forza allo squalificato Di Sabatino. Come punta centrale il Chieti schiera Ameth Fall, cl’91 e che ha giocato anche nella Samb e nel Porto d’ Ascoli. Nel Fossombrone sarà assente, come nelle ultime giornate, l’infortunato Procacci, incerti anche se in fase di recupero Bucchi e l’acciaccato Conti. Fischio d’inizio alle ore 14.30, al solito saranno numerosi i tifosi al seguito, per una passione che non conosce chilometri.

Cosi in campo. Chieti: Serra, Spinelli, Postiglione, Forgione, Diambo, Gatto, Vesi, Laziz, Romagno, Fall, Salvatore. A disposizione: Antignani, Conson, Benigni, Mazzei, Barlafante, D’Ancona, Bartoli, Masawoud, All. Chianese. Fossombrone: Marcantognini; Bianchi, Camilloni, Rovinelli, Mea, Fraternale, Conti, Pandolfi L. Germinale, Bio, Pagliari. A disp. Amici, Fagotti, Pandolfi R., Urso, Casolla, Battisti, Pandolfi R. Cambosa A., Salvi e Tagnani. All. Michele Fucili.

Arbitro: Maksym Frasynyak (Gallarate), Assistenti Pasquale Minichiello (Ariano Irpino) e Luigi Ferraro (Frattamaggiore). Amedeo Pisciolini