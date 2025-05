Mezzolara di Galletti trionfa 2-0 contro Pietracuta e vola agli spareggi nazionali

BUDRIOMissione compiuta per il Mezzolara di Nicola Galletti che, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, batte 2-0 il Pietracuta e si aggiudica così la finale playoff del girone B di Eccellenza. Grazie a questo successo, i biancazzurri accedono alle fasi nazionali degli spareggi, dove affronteranno il Montespaccato: l’andata della semifinale si giocherà domenica prossima (25 maggio) in terra laziale mentre il ritorno andrà in scena la domenica successiva (1 giugno) al ‘Pietro Zucchini’.

Ma tornando alla sfida di ieri, la band di Galletti parte forte e, al 7’, un’incornata di Dalmonte sfiora l’incrocio. Al 19’, sul fronte opposto, è Filippo Fabbri a presentarsi tutto solo davanti a Farinella, ma a farsi ipnotizzare dall’estremo difensore locale. Al 10’ della ripresa, il portiere di casa compie un autentico miracolo nel togliere dall’incrocio dei pali una conclusione di Mani e, tre giri di orologio più tardi, a passare in vantaggio è proprio il Mezzolara: sugli sviluppi di un corner, si genera un furibonda mischia in area, con Renzetti che agguanta la sfera colpita di testa da Monaco dopo che aveva già varcato la linea di porta. Il Pietracuta non ci sta e, al 22’, serve un’altra super parata di Farinella per negare il pari allo scatenato Filippo Fabbri. A tre minuti dal novantesimo, un tacco di Capicchioni colpisce la traversa, con il Mezzolara che, al termine di un velocissimo contropiede, riesce a mettere in ghiaccio l’incontro con una zampata di Minnozzi su assist di Melli.

n. bal.