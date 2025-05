Mezzolara sconfitto dal Montespaccato nella semifinale di andata degli spareggi di Eccellenza

di Nicola BaldiniFIUMICINO (Roma)Inizia con una sconfitta l’avventura del Mezzolara negli spareggi nazionali di Eccellenza. Al campo sportivo ‘Le Muracciole’ di Aranova (Fiumicino), i padroni di casa del Montespaccato si sono infatti aggiudicati la semifinale di andata con il punteggio di 2-1, con la band di Nicola Galletti che, domenica prossima, cercherà di ribaltare il risultato nella gara di ritorno in programma nel fortino del ‘Pietro Zucchini’ di Budrio.

Vista l’alta posta in palio, il match si dimostra estremamente tirato e scorbutico e, come spesso accade in questi casi, per sbloccarlo occorre la giocata di un singolo. Al 44’, Putti guadagna un interessante calcio di punizione poco distante dal vertice sinistro dell’area biancazzurra: del calcio piazzato si incarica lo specialista Tamburlani che, con una velenosa parabola, beffa Farinella e porta avanti i suoi. Nella ripresa, il Mezzolara cresce d’intensità e, al 40’, arriva il tanto agognato gol del pareggio. Al termine di una pregevole azione corale, la sfera giunge sui piedi di Melli che, nel tentativo di scartare il portiere per depositare in rete, viene steso nettamente in area dall’estremo difensore locale: l’arbitro non può far altro che decretare il penalty, trasformato magistralmente (portiere da una parte e pallone dall’altra) da Santoni. Neppure il tempo di esultare che, quattro giri di orologio più tardi, il Montespaccato trova nuovamente il vantaggio con un’azione molto probabilmente viziata da un fallo iniziale su Dalmonte: il team di Bussone gira meravigliosamente palla da destra a sinistra, con Dovidio che, arrivato puntuale in sovrapposizione sul suo out di competenza, mette in mezzo una sfera che il super bomber locale Damiani (al trentasettesimo sigillo stagionale) è bravissimo a spedire alle spalle di Farinelli.

Archiviata questa sconfitta, il Mezzolara inizierà a lavorare già da domani per cercare di preparare nel migliore dei modi la sfida di ritorno in programma domenica prossima al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio. Servirà una vittoria con due gol di scarto (o con uno e conseguente successo ai rigori), al team biancazzurro per passare il turno e per accedere così alla finale contro la vincente tra Castelnuovo Vomano (Abruzzo) e Valentino Mazzola (Toscana). Solamente le vincenti delle sette finali nazionali potranno infatti festeggiare il tanto agognato approdo in Serie D.