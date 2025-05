Mezzolara sfida il Montespaccato: inizia la corsa verso la Serie D

Prende il via oggi in terra laziale l’avventura del Mezzolara nella fase nazionale degli spareggi di Eccellenza. Alle 16, al campo sportivo ‘Le Muracciole’ di Aranova (Fiumicino), il team di Nicola Galletti farà infatti visita al Montespaccato, compagine romana che ha chiuso al secondo posto il girone B di Eccellenza laziale. Al secondo posto del girone B di Eccellenza – ma questa volta emiliano-romagnolo – si è invece classificato il team budriese che, dopo avere fallito la chance di salita diretta in serie D (sconfitta nello spareggio contro il Tropical Coriano andato in scena al ‘Romeo Neri’ di Rimini), ha subito saputo rialzarsi aggiudicandosi la finalissima playoff di girone contro il Pietracuta.

Ed ecco che, a questo punto, per alimentare i sogni di pronta risalita in quarta serie, il Mezzolara dovrà fare questo ultimo (ma importante) sforzo rappresentato dalla partecipazione alla fase nazionale degli spareggi. A questa competizione post regular season partecipano le 28 seconde classificate (ovviamente di Eccellenza) di tutta Italia, dalla Val d’Aosta alla Sicilia. Oggi si parte con le quattordici semifinali di andata (le gare di ritorno sono fissate per domenica prossima) e, chi avrà la meglio, accederà alle finali (che si snoderanno ancora una volta con gare di andata e ritorno) in programma l’8 e il 15 giugno: solamente le sette vincenti delle finalissime potranno festeggiare il tanto agognato approdo in serie D. Ma tornando alla sfida odierna del Mezzolara, l’obiettivo della band di Nicola Galletti è quello di cercare di uscire indenne dal difficile terreno di gioco del Montespaccato per giocarsi tutto domenica prossima nel fortino del ‘Pietro Zucchini’ di Budrio.

Si tratta di un’impresa tutt’altro che semplice da realizzare, dal momento che la temibile compagine laziale è stata costruita in estate con il chiaro intento (poi non riuscito) di vincere il campionato. Insomma, c’è da aspettarsi un’autentica battaglia dove i biancazzurri faranno di tutto per cercare di farsi trovare pronti. L’altra emiliano-romagnola che parteciperà alle fasi nazionali degli spareggi è la formazione reggiana della Vianese che, dopo essersi aggiudicata i playoff del girone A di Eccellenza, farà visita oggi ai marchigiani del K-Sport Montecchio Gallo.