Mezzolara sfida Montespaccato per la finale degli spareggi nazionali di Eccellenza

L’attesa è finita: oggi, alle 16, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, il Mezzolara di Nicola Galletti cercherà di battere con due gol di scarto i rivali laziali del Montespaccato per accedere alla finale degli spareggi nazionali di Eccellenza.

Dopo la sconfitta per 2-1 rimediata sette giorni ad Aranova (Fiumicino), il team biancazzurro ha un solo risultato a disposizione per strappare il pass per la finale ed alimentare così il sogno di fare pronto ritorno in serie D: si tratta, appunto, di un successo con due gol di scarto nei tempi regolamentari oppure con un gol di scarto e successiva vittoria più ampia ai supplementari o nella lotteria dei calci di rigore. Nonostante l’elevato tasso tecnico degli avversari, nella gara di andata i budriesi hanno ben figurato e, dopo aver trovato il pareggio d una manciata di minuti dal termine grazie a un calcio di rigore trasformato da Santoni, hanno purtroppo subìto il gol sconfitta, a opera del bomberissimo locale Damiani (a quota 37 sigilli), in zona Cesarini.

Ma, al di là dell’amarezza per il ko maturato nelle battute finali dell’incontro, il Mezzolara ha dimostrato di potersela giocare alla pari e, a questo punto, l’obiettivo non può che essere quello di cercare di far valere la regola del fortino del ‘Pietro Zucchini’ di Budrio. Per storia e blasone, i biancazzurri meritano la serie D, dove hanno militato per venti stagioni consecutive prima di retrocedere al termine dello scorso campionato.

Quest’anno, poi, le chance per fare pronto ritorno in quarta serie nazionale non sono mancate, dal momento che Melli e compagni, che hanno chiuso la stagione regolare al primo posto a parimerito con il Tropical Coriano, sono usciti sconfitti, proprio contro questi ultimi, nello spareggio promozione andato in scena sul neutro del ‘Romeo Neri’ di Rimini.

Dopo quella batosta, però, la band di Galletti è subito riuscita a rialzarsi aggiudicandosi la finale playoff di girone contro il Pietracuta ed accedendo così alle fasi nazionali degli spareggi. A questo punto, il sogno è quello di riuscire a ribaltare la sconfitta dell’andata e di accedere così alla finale (che se vinta varrebbe la serie D) contro la vincente tra Castelnuovo Vomano (Abruzzo) e Valentino Mazzola (Toscana).