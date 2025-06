Michael Quadroni torna alla Baldaccio Bruni: rinforzo di esperienza per la Valtiberina

di Matteo Marzotti

Dopo Gorini, Bartoccini e Valori ecco un altro colpo in entrata per la Baldaccio Bruni. La formazione della Valtiberina ha deciso di cambiare passo e alzare ulteriormente il proprio livello di esperienza e qualità visti i recenti colpi. Già, perché nella prossima stagione Mario Palazzi, confermatissimo alla guida dei valtiberini, potrà contare in attacco anche su Michael Quadroni. Un ritorno a dir poco gradito a distanza di sette stagioni dall’ultima volta. Quadroni faceva infatti parte del gruppo che andò a vincere la fase toscana della Coppa Italia. 35 anni l’attaccante esterno ha accettato con entusiasmo la proposta della Baldaccio Bruni. In questi anni Quadroni ha dato il suo contributo decisivo ai successi in Coppa e campionato di Pietralughese e Sansepolcro. Adesso la nuova avventura agli ordini di Mario Palazzi. E a proposito di attaccanti non scherza nemmeno il Casentino Academy. Dopo le esperienze con Football Academy e Sansovino, e nell’ultima stagione con la Fonte Belverde i gialloverdi casentinesi potranno contare su Matthew Sodiq.

Il centravanti sarà uno dei cardini della formazione di Vinicio Dini. Tornando in Eccellenza resta viva la pista che porta Betti verso la Castiglionese anche se al momento manca l’affondo decisivo. Di certo i viola proveranno a smuovere la situazione per dare il via al proprio mercato che fin qui, tranne che per l’allenatore, non ha riservato ufficialità sul fronte dei calciatori. Il Foiano ufficializza Lorenzo Mancini, centrocampista classe 2003, cresciuto proprio nel settore giovanile degli amaranto, in precedenza al Torrita. In amaranto torna anche Federico Borgogni dopo varie esperienze tra Grassina, Bettolle, Fratta e Trequanda. Giovanni D’Aprile, classe 2002, è un nuovo centrocampista del Lucignano. Arriva in amaranto dopo le esperienze con Capolona Quarata e Baldaccio Bruni.

Il Sansepolcro infine ha preso Endurance Imande Omohonria. Classe 1999, esterno destro italo-nigeriano, terzo rinforzo ufficiale per la rosa bianconera. Cresciuto nel settore giovanile del Perugia, ha poi maturato esperienze importanti in club come Mantova e Avellino, prima di stabilirsi con continuità in serie D, categoria nella quale ha vestito, tra le altre, le maglie di Orvietana, Sora, Campodarsego e infine Roma City (girone F).