Michel Cruciani si ritira: diventerà direttore sportivo alla Lastrigiana

L’ex centrocampista bianconero Michel Cruciani ha deciso di appendere le scarpette al chiodo: chiuderà la stagione disputando i play off con il Campiglia, dalla prossima coprirà il ruolo di direttore sportivo alla Lastrigiana.

Il Mazzola, una delle tante squadre di cui ha vestito i colori, lo ha omaggiato con un bel messaggio. "Dopo una lunghissima e straordinaria carriera, fatta di tanto professionismo e grande serietà – si legge –, ‘Mich’ ha ufficialmente annunciato il ritiro dal calcio giocato che perderà per sempre un simbolo del vecchio soccer che non c’è più. Negli ultimi anni, quasi increduli, abbiamo avuto l’onore di vederlo correre con la maglia del Mazzola sulle spalle: 49 presenze accompagnate da 19 reti e 6 assist, roba da far stropicciare gli occhi con tanto di epica menzione a ‘Striscia la Notizia’. Per noi è stato un orgoglio e un privilegio vederti indossare la maglia biancoceleste e la fascia da capitano al braccio. Grazie di tutto Michel, nella nostra storia un posto d’onore apparterrà a te per sempre".