Migliardi, il suo primo gol: "Vittoria fondamentale"

Il primo gol è un po’ come il primo amore, non si scorda mai. E pensiamo che ben difficilmente Francesco Migliardi, difensore esterno classe 2003, dimenticherà quel siluro sparato nella porta della Juventus Next Gen che ha dato al Pontedera la prima vittoria esterna. E’ stata la sua prima rete in Serie C, evento che nel dopo gara ha commentato così: "Sono stra-contento e stra-emozionato. È la mia prima rete nei professionisti ed ha aiutato la squadra a conquistare una vittoria fondamentale. Mi sono trovato in una posizione avanzata rispetto al solito, Andolfi ha fatto una buona sponda e sul momento non ci ho pensato su due volte, tirando nonostante avessi la palla sul piede...debole". "Che devo dire – conclude Migliardi - è stato un gol molto bello. Venivamo da una prestazione bruttissima, ne abbiamo parlato e risposta migliore non potevamo dare. È quando le cose vanno male che ci si compatta e si fa ancora più squadra. Non avrebbe potuto esserci giornata migliore per il Pontedera".

In una prestazione coralmente di buona levatura si è distinto a centrocampo l’agonismo di Filippo Faggi, anche lui classe 2003, alla quarta gara da titolare: "Abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare, quella che mancava da un po’ di tempo. Siamo arrivati prima degli avversari sulle seconde palle, abbiamo vinto i contrasti e c’era grande voglia da parte di tutti di non subire gol".

Il giocatore poi torna indietro con la mente alla non-prestazione contro la Vis Pesaro: "Ci siamo fatti un esame di coscienza e abbiamo capito che continuando così non saremmo andati lontano. Adesso dobbiamo ripartire da qui. A livello personale non ho fatto la preparazione a causa di un problema fisico, per cui ho dovuto recuperare pian piano la condizione migliore. Sono contento della mia prestazione e di quella di tutta la squadra". Squadra che ha voluto con tutta la sua forza cancellare le polemiche susseguite allo 0-2 del lunedì precedente e che avevano portato a mettere in discussione la posizione dell’allenatore Leonardo Menichini. Al Moccagatta, sabato, i giocatori hanno dimostrato di essere uno spogliatoio unito, disputando un’altra buona gara sul piano caratteriale, una gara simil-Gubbio, e andando a festeggiare con la panchina il gol di Migliardi. Non che il successo sulla Juventus Next Gen abbia cancellato i problemi che ci sono, ma di sicuro questo terzo successo stagionale, primo esterno, riporta la tranquillità e infonde fiducia ad un gruppo giovane. Per adesso c’è solo da lavorare per non abbandonare la strada intrapresa contro i bianconeri e fare più punti possibile, poi, visto l’imminente passaggio della società al fondo brasiliano Sportheca (10 novembre?), vedremo quali saranno gli eventuali nuovi scenari.

Stefano Lemmi