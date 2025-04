Migliarino-San Vitale e Monzone-Villafranchese: sfida decisiva per i playoff

Penultimo atto per Migliarino-San Vitale e Monzone-Villafranchese, a confronto alle 16 per strappare il primo pass che porta alla bella da giocarsi in campo neutro. Un sesto posto per il San Vitale delle meraviglie che questo pomeriggio conta e parecchio ma che va irrobustito di un solo risultato: la vittoria. "Siamo coscienti che abbiamo sicuramente ottenuto un traguardo stagionale importante – sostiene mister Bertelloni –. L’accesso ai playoff era l’obiettivo che c’eravamo posti ad inizio stagione. Nello stesso tempo però non è che vogliamo soltanto essere delle comparse e contro il Migliarino caleremo in campo anima e corpo con la stessa determinazione con cui siamo stati attraccati all’area degli spareggi promozione. Non vogliamo assolutamente perdere".

Al “Giannetti“ va in scena una semifinale che tiene con il fiato sospeso Monzone e Villafranchese, impegnate a percorrere strade per arrivare a una seconda finalissima da giocarsi contro la vincente tra Migliarino e San Vitale Candia. I biancorossi, oltre a contare su due risultati su tre, hanno il vantaggio del piazzamento e del fattore campo. Componenti non da poco, alla vigilia del match che al di là del risultato che scaturirà al termine, ha già un suo vincitore: il cassiere.

"E’ una partita secca – afferma il presidente Sisti – e in casi come questo che ci apprestiamo a vivere non esistono favoriti, anche se abbiamo un piccolo vantaggio scaturito dalla classifica finale. Il Monzone fisicamente sta bene, prima di tutto gioca a calcio e pertanto prevedo che sarà una gran partita. Ci teniamo tanto a far bene per coronare un sogno chiamato Prima categoria". Sul fronte giallonero c’è la consapevolezza che l’andare avanti passa attraverso il successo.

"A noi serve – ammette mister Conti – una vittoria per centrare l’obiettivo, mentre a loro può bastare anche un pareggio. Ecco come si presenta la partita contro un avversario che a mio modesto parere è di assoluto valore, un buon collettivo, dove spiccano individualità importanti, ma noi dobbiamo vincere".

Enrico Baldini