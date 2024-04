Migliore attacco e difesa, imbattibilità. Alla Robur ora manca solo il ’Franchi’

Niente da fare anche per l’Audax Rufina, finita nell’elenco delle tante squadre che non sono riuscite ad arrestare la marcia della Robur. Iniziata con il ‘pesillo de honor’ che gli avversari hanno tributato a Bianchi e compagni, che hanno vinto il campionato anticipatamente, la sfida è finita 3-1, grazie alla doppietta di Galligani e al gol di Masini. Dopo un primo tempo non brillantissimo, e poteva pure starci, nei secondi 45 minuti, le qualità del Siena sono venute fuori e la gara non ha avuto praticamente più storia.

Tra le note positive di giornata l’esordio, tra i pali, di Adama Gueye e l’inserimento di Ivan e Costanti: anche i giovani potranno collezionare, in questo finale di stagione, qualche minuto in più alla loro annata, anche se l’intenzione di mister Magrini sembra essere quella di utilizzarli gradualmente. Galligani, quindi, è rimasto l’unico bianconero con l’en-plein di presenze, vista l’ultima panchina di Giusti. L’attaccante ha raggiunto le 16 marcature stagionali (alle quali aggiungere i 14 assist), avvicinandosi alla vetta della classifica marcatori, dove stanzia ormai da tempo Del Pela dello Scandicci, arrivato a 19 (che nell’ultimo fine settimana è rimasto a secco e che all’ultima giornata osserverà il turno di riposo).

Fregiarsi del miglior marcatore del girone è uno degli ulteriori obiettivi che la Robur vuole centrare nelle prossime tre partite, mentre il sogno Franchi sembra poter diventare, domenica 21 aprile, una realtà. Altri traguardi da tagliare sono il miglior attacco e la miglior difesa: il primo è praticamente già in tasca (61 i centri realizzati, 52 quelli dello Scandicci), il secondo potrebbe sfumare visto che il pacchetto arretrato del Terranuova è un vero e proprio fortino (12 le reti subite, a fronte delle 16 prese dai bianconeri). Ma soprattutto, Magrini e i suoi ragazzi vogliono difendere l’imbattibilità: 21 vittorie e 8 pareggi i risultati inanellati fino a oggi. Testa allora alla prossima sfida, la trasferta sul campo della Castiglionese: gli allenamenti riprenderanno questa mattina sul campo di Uopini. Da valutare le condizioni degli infortunati Cristiani, Ravanelli, Ricciardo, Candido e Leonardi che contro l’Audax Rufina era comunque seduto in panchina. Non ci saranno, domenica, bianconeri squalificati.

