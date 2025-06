Milan Camp e ripescaggio. L’Atletico Delta sogna

Una grande emozione, il riconoscimento di una realtà che brilla nel firmamento dello sport, nel mondo del pallone. Nei giorni scorsi alcuni dirigenti del Milan hanno bussato alla porta di una bellissima realtà calcistica della nostra provincia. Si chiama Atletico Delta, milita in Terza categoria e, se ripescata, rischia di fare il salto in Seconda. Una bella squadra, una società florida guidata da Samanta Scarpa, presidente, e Elois Tancini vicepresidente. Con un settore giovanile che conta un esercito di una settantina di ragazzi.

In questi giorni nell’ambiente si respira una forte euforia. Samanta Scarpa e Elois hanno la sensazione di aver toccato il cielo con un dito, di esserci arrivate molto vicino. Gli incontri dei giorni scorsi con AL2 sport hanno infatti un grande obiettivo, quello di arrivare ad organizzare il Milan Junior Camp presso la società Atletico Delta.

"I dirigenti sono venuti a visitare l’impianto di Bosco Mesola, il nostro stadio e l’hanno trovato perfetto. Se l’iniziativa va in portò verranno nel nostro paese piccoli e grandi campioni, sarà un’occasione, un modo per confrontarsi con questa società che rappresenta un simbolo del calcio e dell’Italia sportiva". Adesso i vertici della società e i giocatori incrociano le dita.

"Se l’iniziativa va in porto sarebbe un vanto per il paese, sia dal punto di vista sportivo che economico e turistico. Una grande vetrina per la società e per Bosco Mesola", prende la parola Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Che incrocia le dita anche per un altro grande risultato, è necessario aspettare ancora qualche giorno per sapere se la squadra farà il salto in Seconda categoria.

"Il verdetto – precisa Samanta Scarpa – si saprà solo in luglio, dobbiamo pazientare ancora un po’. Per il momento abbiamo iscritto la squadra in Terza e nel caso pagheremo la quota necessaria per fare la Seconda categoria. Adesso meglio non dire nulla, facciamo gli scongiuri".