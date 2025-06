Milan Cup 2025 a Cattolica: giovani rossoneri in campo con Dida e Appiah

La Milan Cup fa ancora una volta tappa a Cattolica. Per il terzo anno consecutivo il ’Calbi’ da venerdì, e fino a domenica, si colorerà di rossonero per lasciare spazio sul campo ai giovani rossoneri. E anche quest’anno non mancheranno gli ospiti di lusso, dall’ex portiere rossonero Nelson Dida ai giovani della Primavera, Ernesto Perin e Alessandro Longoni.

Alla Milan Cup 2025 parteciperanno 48 squadre affiliate al Milan. Tre arriveranno anche dall’estero, esattamente da Romania e Svizzera. In totale, saranno circa 750 i bambini e le bambine coinvolti, distribuiti tra le categorie: Primi Calci, Pulcini 1° anno e Pulcini 2° anno. A guidarli un team formato da 96 allenatori e accompagnati da circa 100 membri dello staff tecnico.

L’evento prevede anche la presenza di circa 1.500 spettatori, tra famiglie, amici e appassionati di calcio giovanile. Dicevamo degli ospiti. Insieme a Dida e ai giovani rossoneri, ci sarà anche la calciatrice della prima squadra femminile del Milan, Karen Appiah. Poi sono previsti contributi video da parte di calciatori e calciatrici delle prime squadre, ma anche quelli del Milan Futuro.

Un momento speciale sarà dedicato al tema della gentilezza, con spazi creati ad hoc per riflettere sul rispetto, la solidarietà e i valori educativi che da sempre caratterizzano l’attività del settore giovanile del Milan. Nel corso della manifestazione, il tema della gentilezza sarà al centro di numerose attività: aforismi ispirazionali verranno esposti in tutto il centro sportivo, mentre sull’App ufficiale del torneo sarà attivo un ‘Virtual Wall’ dove verranno caricati video e foto che immortalano momenti di gentilezza, dentro e fuori dal campo.

Madrina dell’edizione 2025 sarà la giornalista Romina Minadeo, volto di Milan Tv, che accompagnerà i momenti salienti della manifestazione. A intrattenere il pubblico, con il suo stile inconfondibile e ironico, sarà Il Milanese Imbruttito, pseudonimo di Germano Lanzoni, voce ufficiale del Milan in tutte le più importanti manifestazioni sportive.

Confermatissima la sfilata degli striscioni nella giornata inaugurale di venerdì, a tema fair play. La scuola calcio che riuscirà a realizzare l’idea più originale verrà invitata a esporre lo striscione a San Siro e il testo diventerà lo slogan della prossima edizione della Milan Cup.