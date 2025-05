Milan Futuro retrocede in Serie D: disastro sportivo e addio a Massimo Oddo

L’incubo si materializza. Il Milan Futuro retrocede in Serie D. I rossoneri, nonostante i due risultati su tre utili a disposizione, crollano 2-0 sul campo della Spal (primo ko stagionale contro gli emiliani dopo tre vittorie di fila) nella gara di ritorno dei playout e scendono tra i dilettanti. La retrocessione urla a pieni polmoni due parole: disastro sportivo. Dopo un solo anno dalla sua nascita il progetto U23 del Milan, costato oltre 15 milioni, rischia di essere già naufragato. Ora servirà attaccarsi a eventuali e non scontati ripescaggi, ma intanto a Casa Milan sarà necessario interrogarsi sui motivi, tanti ed evidenti, che hanno portato a questo ulteriore fallimento tecnico.

Salvo sorprese intanto dovrebbe essere al capolinea l’avventura di Massimo Oddo in panchina: nonostante il tentativo di rialzare la squadra, il tecnico abruzzese non ha raggiunto l’obiettivo prefissato. Venendo al match lo stadio Mazza come previsto ribolle a favore della Spal. E il Milan, intimidito, è costretto a soffrire da subito. Al 9’ i padroni di casa fuggono in contropiede con Parigini che calcia forte di destro, Nava respinge. Al 22’ gli emiliani passano in vantaggio: Mignanelli corre sulla fascia sinistra e serve Awua che calcia incappando nella deviazione decisiva di Molina. Il Milan accusa il colpo e al 37’ la Spal raddoppia con gli stessi interpreti della prima rete: Awua serve Molina che danza sul pallone e infila un gran sinistro all’incrocio. Solo nel recupero i lombardi sono pericolosi. Prima con Alesi, il cui tiro da fuori chiama Galeotti al miracolo in angolo e poi con Traoré che incrocia di destro,trovando ancora l’opposizione del portiere biancoazzurro. Nella ripresa Oddo inserisce Sia per aumentare il peso dell’attacco e il classe 2006 si fa vedere al 10’: gran destro parato in tuffo da Galeotti. Di altri spunti importanti però non ne arrivano e per il Milan si aprono le porte dell’inferno.

SPAL-MILAN FUTURO 2-0 (2-0). Marcatori: 22’ pt e 37’ pt Molina.