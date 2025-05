Milan Futuro: Retrocessione in Serie D e Investimenti per 15 Milioni di Euro

"Faremo la Serie D": firmato Geoffrey Moncada. Circa 15 milioni di euro di investimento, tra mercato estivo, invernale e ristrutturazione del campo Chinetti di Solbiate Arno, ad esempio. Ma retrocessione al primo anno di Serie C per il Milan Futuro. Nonostante il tandem panchinaro Bonera-Oddo, nonostante l’inserimento nello staff di Tassotti. E con la beffa di non aver potuto schierare ai playout, persi con la Spal, la stellina Camarda: servivano almeno 25 presenze in campionato. La società dovrà analizzare (e rivedere) il progetto seguito da Zlatan Ibrahimovic e da Jovan Kirovski, conosciuto proprio da Ibra ai tempi dei Los Angeles Galaxy.

Ma le parole di Moncada non sembrano aprire alla volontà di valutare le possibilità di ripescaggio, i cui criteri danno la precedenza a una seconda squadra (ma c’è la nascente Inter U23), poi alla Serie D, poi alla Serie C, per poi ripartire. "Questo progetto è nato per creare calciatori, sette ragazzi hanno giocato in Serie A e non era mai successo. Essere in B, in C o in D per noi non è così importante: è più importante creare talenti. Anche la seconda squadra del Barcellona è retrocessa in Serie D, però ha creato tanti talenti. Per noi era solo il primo anno, ma vogliamo fare così".

L.Mig.