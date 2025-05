Milan Futuro: sfida decisiva contro la Spal nei playout di Serie C

I calcoli non possono bastare. Oggi il Milan Futuro ha un solo imperativo: vincere. Oggi alle 20 a Solbiate Arno i rossoneri affrontano la Spal nella gara di andata dei playout di Serie C. In palio l’agognata salvezza che, dopo un’annata difficile, permetterebbe al Diavolo di mantenere vivo il progetto Under 23. Gli uomini di Massimo Oddo (nella foto) sono chiamati a una piccola impresa. La Spal infatti, essendo arrivata davanti ai lombardi in classifica nel girone B, con due pareggi sarebbe salva. I rossoneri, invece, nella doppia sfida non avranno a disposizione Francesco Camarda, che non ha raggiunto il numero di presenze stagionali minimo previsto dal regolamento e quindi non può essere convocato (come Alex Jimenez). E questo è un problema: l’attaccante 2008 nell’ultima parte di regular season ha dato una grossa mano alla squadra contribuendo a evitare la retrocessione diretta. Oddo chiederà i gol al resto dell’attacco: saranno Ianesi e Magrassi, i due innesti di gennaio protagonisti fin qui di un rendimento molto alterno, a guidare il reparto offensivo.

Probabile formazione (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Malaspina, Alesi, Branca, Bozzolan; Ianesi, Magrassi. All. Oddo.

Alessandro Stella