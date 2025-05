Milan Futuro sfida la Spal: salvezza o retrocessione in Serie C?

Il giorno del giudizio è arrivato. Oggi alle 20 il Milan Futuro sfida la Spal a Ferrara nella gara di ritorno dei playout. Dopo una stagione a dir poco travagliata i rossoneri scopriranno il loro destino. Serie C o Serie D. Salvezza o retrocessione. Pericolo scampato o fallimento quasi totale. Ma la squadra di Oddo può essere padrona del proprio destino. Dopo il fondamentale successo per 1-0 ottenuto nel match di andata, oggi in Emilia basterà un pari per regalarsi la permanenza nella categoria. Ovviamente, al netto del vantaggio di partenza, quella odierna non è una sfida banale. Anche il tifo avversario sarà un elemento da non sottovalutare. Lo stadio Paolo Mazza verrà, infatti, invaso dai tifosi locali (si va verso oltre 10.000 presenti), nell’estremo tentativo di sostenere una piazza storica come la Spal nel suo momento più duro degli ultimi 13 anni. Il Milan quindi è chiamato a bissare la grande prestazione, soprattutto sul piano tattico e mentale, fatta sabato scorso. Tante volte quest’anno i rossoneri hanno peccato di carattere e esperienza, ma nell’ultima parte di stagione con Oddo in panchina la squadra ha preso più fiducia nei propri mezzi. A livello di formazione non dovrebbero esserci cambiamenti rispetto all’andata: si va verso la conferma degli 11 titolari scesi in campo a Solbiate.

Sul fronte assenti, c’è solo una novità: oltre a Camarda e Jimenez (per regolamento) sono ancora out anche Coubis e D’Alessio per infortunio, mentre l’unico recupero è quello di Magrassi. Il centravanti partirà però dalla panchina e rappresenterà un eventuale innesto di sostanza a gara in corso. In attacco dunque confermato il duo ’falso nueve’ composto da Ianesi e Traorè. Le possibilità di salvarsi sembrano esserci tutte. A Casa Milan, però, il fiato rimarrà sospeso per novanta minuti. Già la stagione della prima squadra si è rivelata negativa: veder sfumare il senso del progetto Under 23 dopo un solo anno sarebbe l’ennesimo certificato di fallimento per RedBird.

Probabile formazione (3-5-2): Nava; Minotti, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Alesi, Sandri, Branca, Bozzolan; Traorè, Ianesi. All. Oddo.