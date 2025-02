MILAN - LUCCHESE. Il campionato dà i numeri: solo un colpo esterno

Milan Futuro-Lucchese. Il rosso e il nero. Senza scomodare Stendhal, spareggio per evitare i play-out. Milanesini terz’ultimi a 22 punti, lucchesi quart’ultimi a 23. Di fronte la seconda e la terza peggior difesa del campionato. La formazione di Gorgone fuori casa ha realizzato solo 7 reti; peggio solo il Campobasso: 6.

Ora ci sono le Under 23 delle blasonate, come Juventus, Atalanta e Milan Futuro. Dal Futuro al... passato. Il Diavolo rossonero, a tutti i livelli, non ritornava al "Porta Elisa" da quel famoso luglio 1984, quando una sbarazzina Lucchese allenata da Giorgio Rumignani, all’inizio dell’era Maestrelli-Grassi, alla guida della Pantera che militava in "C2", superò clamorosamente il Milan di Liedholm 1-0, con una straordinaria acrobazia di Beppe Folli, attaccante proprio di scuola milanista. Era un’amichevole, ma fece parlare. A livello di confronti ufficiali, l’ultimo è stato nel 1952. Le stagioni della Pantera in "A". Il Milan ha giocato a Lucca in "A" l’ultima volta in gare ufficiali contro il Genoa ("Ferraris" squalificato), il 4 maggio 1974. L’unico precedente con il Milan Futuro è il pareggio dell’andata. Dal 1936 al 1952, otto gare in casa del Milan prima squadra: sette successi lombardi e una vittoria della Lucchese, il 2 maggio del 1948, sempre in "A", quando la Pantera si impose per 2-1. Furono gli unici gol realizzati a San Siro dalla squadra lucchese.

Il Milan Futuro disputa, invece, le partite casalinghe al "Felice Chinetti" di Solbiate (Varese), dove gioca la Solbiatese. Il via domani alle 15. Il turno numero 26, invece, parte oggi, con Perugia-Vis Pesaro.

Massimo Stefanini