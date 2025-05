Milan trionfa al Memorial Flavio Protti: vittoria di misura sulla Fiorentina

Il Milan supera di misura la Fiorentina in finale (1-0) e si aggiudica il 22esimo Memorial ‘Flavio Protti’. A decidere una gara molto combattuta in uno stadio ‘Capanni’ di Savignano gremito è l’attaccante Colombo con un sinistro a fil di palo nel primo tempo. A nulla è servito il predominio territoriale viola nella ripresa, l’appuntamento fisso del calcio under 14 è tornato a tingersi di rossonero per la quarta volta nella sua storia (ultimo trionfo nel 2018). Sul gradino più basso del podio l’ottimo Parma, che ha mostrato un calcio di pregevole fattura, ma è stato eliminato proprio dalla Fiorentina ai rigori in semifinale dopo lo 0-0 nel tempo regolamentare. Per conquistare la medaglia di bronzo ha dovuto superare dagli undici metri il Torino dopo una gara pirotenica in cui i granata hanno compiuto un’impresa recuperando tre reti fino al 4-4. Tre giorni intensi che hanno visto affrontarsi 36 squadre su undici campi differenti, per la prima volta con il formato ‘Champions League’. Un connubio, quello tra mondo professionistico e dilettantistico, che non ha risparmiato sorprese. Per esempio, i campioni rossoneri nelle partite del venerdì hanno perso 2-0 contro una loro accademia, la Viaemilia, che poi si è piazzata all’ottavo posto finale. Sempre competitiva la Juventus (quinta classificata), che ha vinto il premio Fair play per il comportamento impeccabile dei suoi tesserati in campo e fuori. Il Memorial ‘Flavio Protti’, organizzato dalla società Sant’Ermete, è una prestigiosa vetrina internazionale e tra i club esteri si è distinta la new-entry slovacca Spartak Trnava, che ha chiuso al nono posto davanti ad Academy Civitanovese, Hajduk Spalato e Slavia Praga. Miglior piazzamento delle romagnole per la Rs Project Rimini Fc che nel suo calendario ha vinto 3-0 il derby contro il Rimini. Al termine dell’infuocata finale vinta dal Milan, la grande festa e le premiazioni di rito assieme alla famiglia Protti. A livello individuale, il premio capocannoniere se l’è aggiudicato Sasha Santorufo (Giovani Fucecchio). Il riconoscimento come migliore giocatore è andato a Sina Doukouré del Parma. Top educatore ad Alberto Verza dell’Arzignano. Arrivederci alla prossima edizione.