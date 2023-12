"Milano: Derby della Lanterna e sfida Lazio per il Milan Primavera"

La dodicesima giornata del campionato Primavera 1 si è aperta ieri con il successo del Genoa sulla Sampdoria nel Derby della Lanterna. Oggi tocca, tra le altre, al Milan di Ignazio Abate impegnato contro la Lazio. Non ci saranno ovviamente né Camarda né Simic, entrambi impegnati con la prima squadra per le molteplici defezioni nei reparti di difesa e d’attacco che hanno colpito Pioli. I rossoneri devono lasciarsi alle spalle una sconfitta inattesa arrivata contro il Cagliari, subito messa alle spalle con il largo successo sul Borussia Dortmund in Youth League. L’ostacolo è tosto, si gioca alle 13 in casa della Lazio che paga una sola lunghezza di ritardo rispetto al Diavolo, secondo a 23 punti, -2 dall’Inter.

Domani alle 11 toccherà proprio ai nerazzurri contro l’altra formazione della capitale, altro confronto non certo semplice diventato negli ultimi anni una classica del torneo Primavera. La squadra di Chivu, tra campionato e Youth, viene da quattro partite di fila concluse tutte sull’1-1 e cerca un successo che manca da quasi un mese (2-0 in casa contro il Genoa).

M.T.