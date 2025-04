Milano Marittima Città dello Sport: Convegno per il Futuro del Turismo Sportivo

Partiamo dagli ospiti d’onore: l’ex allenatore di Milan e Giappone Alberto Zaccheroni, l’ex ciclista e dirigente sportivo Davide Cassani, il campione del mondo di calcio nel 1982 Antonio Cabrini, l’ex allenatore del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi, l’ex allenatore del Bologna Renzo Ulivieri e l’europarlamentare già presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Questi alcuni nomi dei partecipanti al convegno che si terrà lunedì 28 alle 17 al Palace Hotel di Milano Marittima. Il tema sarà ’Milano Marittima Città dello Sport’, un evento che segnerà un’importante tappa nel processo di trasformazione di Milano Marittima in meta di riferimento per il turismo legato allo sport e al benessere in Romagna. Il convegno, infatti, avrà come focus la presentazione del progetto di mandato sulla realizzazione di un polo sportivo immerso nel verde di Milano Marittima e le potenzialità che questo può favorire come destinazione turistica all’avanguardia.

I lavori promuoveranno un’intesa tra Comune di Cervia, Regione e Figc, oltre che Lnd, Coni e Aics, finalizzata alla realizzazione di un centro federale Figc e allo sviluppo di una cittadella dello sport a Milano Marittima. Questo nuovo polo, il primo nel nord-est d’Italia, diventerà un punto di riferimento per la crescita del calcio giovanile e la promozione di tutte le discipline sportive.

Il convegno vedrà la partecipazione del presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale, l’assessora allo Sport e al Turismo dell’Emilia Romagna Roberta Frisoni, il Presidente Figc Gabriele Gravina, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno, il numero uno del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Vito Tisci, il presidente del Crer Figc Lnd Simone Alberici, il presidente Aics Bruno Molea, il presidente del Coni regionale Andrea Dondi e il vice prsidente Anci, Stefano Locatelli.