Minella risponde a Bardeggia, proteste per una rete annullata a Ouedraogo. La Sangiustese riacciuffa il Montegiorgio

SANGIUSTESE

1

MONTEGIORGIO

1

SANGIUSTESE (3-5-2): Cingolani; Pigini, Sopranzetti, Salvatelli (1’ st Minella); Marini, Sfasciabasti (20’ st Del Gobbo), Lattanzi (20’ st Trillini), Proesmans, Tombolini; Palmieri (20’ st Ouedraogo), Monachesi. All. Giandomenico.

MONTEGIORGIO (4-4-2): Forconesi; Verdesi, Diakhaby, Rossini, Marcattili; Capparuccini (47’ st Morelli), Milozzi, Zancocchia, Cobo; Petrarulo (18’ st Maranesi), Bardeggia. All. Rutinelli (Vagnoni squalificato).

Arbitro: Montefiori di Ravenna.

Reti: 25’ rig. Bardeggia, 43’ st Minella.

Note: ammoniti: Lattanzi, Monachesi, Zancocchia, Sopranzetti, Forconesi, Pigini, Del Gobbo. Corner 6-5. Recupero 2’+5’. Spettatori 300 circa.

Sangiustese nuovo corso: buona la prima? Considerando il pochissimo tempo per provare il copione del nuovo tecnico Luigi Giandomenico, il cast risicato per infortuni e addii e la sbandierata dubbia di Illuminati sul 2-1 di Ouedraogo in pieno overtime diciamo di sì, anche se per raggiungere l’Oscar della salvezza bisognerà lavorare tantissimo sia sul set che in produzione. Comunque l’1-1 permette di stoppare la serie negativa di tre ko e di lasciare il fanalino di coda. La pellicola del Montegiorgio invece non ha deluso le attese: Vagnoni, non avendo budget da colossal, ha confezionato un b-movie capace di raccogliere buona critica e centrare l’obiettivo: 5 under in campo, determinazione e consapevolezza fino a sfiorare il Leone d’oro da tre punti. Gli ospiti infatti avevano sbloccato al 25’ su rigore conquistato e trasformato da Bardeggia (fallo di mano di Sopranzetti) e avevano ben contenuto la Sangiustese con 9 uomini dietro la linea della palla, affidandosi ai ficcanti raid dell’attaccante riminese in fase di alleggerimento. Dopo un primo tempo con pochi pericoli creati a Forconesi e chiuso in svantaggio, nella ripresa Giandomenico, con l’ingresso di Minella, muta il 3-5-2 in 4-2-4, ma il motore della Sangiustese aumenta i giri solo nel finale: Del Gobbo pesca Ouedraogo che taglia la difesa e sbatte sull’uscita di Forconesi. Il cuoio giunge dalle parti di Minella (foto) che in qualche modo firma l’1-1 prima della rete annullata a Ouedraogo tra le proteste locali.