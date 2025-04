Mini e Primi Calci. Sul Titano sono pronti a tornare in campo i più piccoli

A cavallo tra aprile e maggio tornano gli appuntamenti con i tornei Mini Calci e Primi Calci organizzati dalla Federcalcio di San Marino. Nelle serate di venerdì 25 aprile e 2 maggio, al San Marino Stadium, saranno coinvolti squadre con bambini e bambine nati nel 2015 e 2016 (parametro stringente solo per i ragazzi) in partita sette contro sette. Due i turni di gioco del 32esimo Torneo Primi Calci, con fischi d’inizio rispettivamente alle 19.30 e 20.30.

Il 30esimo Torneo Mini Calci, invece, si svilupperà sul sintetico dell’Ezio Conti di Dogana, luogo di ritrovo settimanale abituale per bambine e bambine nati non prima del 2017, che abbiano compiuto almeno cinque anni. Diversi i formati di gioco che prevedono sia partite cinque contro cinque, che quattro contro quattro. Le due giornate di gare – 26 aprile e 3 maggio 2025 – si svolgeranno in altrettanti turni di gioco, alle 9.30 ed alle 10.30. Anche il Torneo Mini Calci è aperto a squadre provenienti dall’Italia e le gare saranno gestite dai tecnici educatori delle squadre.