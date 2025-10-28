Mini Var, quanto hanno inciso le chiamate. Solo in due casi accolte le istanze granata

Dopo undici giornate di campionato abbiamo stilato un bilancio sull’impatto che ha avuto per il Pontedera la più importante innovazione in Serie C, il FVS, acronimo di Football video support. Ha aiutato i granata? Li ha penalizzati? Oppure è stato ininfluente? Per rispondere abbiamo riepilogato tutti gli interventi chiamati dalla panchina granata e quelli invocati dalle panchine avversarie e il resoconto non è molto incoraggiante.

Fin qui i granata hanno "speso" 12 card, ossia 12 chiamate al video-review sulle 22 minime disponibili (ogni squadra ha due card a partita da spendere e in caso di conferma da parte del direttore di gara la card viene "restituita") ma solo due sono state accolte. La prima in Pontedera-Arezzo, 2a giornata, con l’annullamento del gol di Cianci (sarebbe stato quello dello 0-3, come poi si è conclusa la partita, già nel primo tempo) per un precedente fallo di Varela su Ladinetti, la seconda, più decisiva, in Pontedera-Rimini, alla 4a giornata, quando l’arbitro non aveva rilevato un fallo in area di Bellodi su Manfredonia, salvo concedere poi il rigore, trasformato da Ladinetti e che ha aperti il successo per 2-1.

Per 10 volte invece la revisione chiesta da Menichini e i suoi collaboratori non ha portato cambi alla decisione presa. E’ accaduto alla 1a giornata in Torres-Pontedera 1-0, quando al 39’ st Bassanini è andato giù in area di rigore sarda, alla 2a giornata in Pineto-Pontedera 1-1, al 29’ pt con la chiamata per far togliere il secondo giallo a Corradini, poi due volte alla 6a giornata, in Ternana-Pontedera 2-1, al 4’ st per un tocco di braccio di Dubickas e al 38’ st per un fallo sull’azione che ha portato alla decisiva autorete di Paolieri, quindi alla 7a giornata in Pontedera-Forlì 2-1, al 26’ st per un tocco di mano in area di Elia, due volte all’8a giornata in Gubbio-Pontedera 1-1, prima al 5’ pt per un pestone in area di Saber su Vitali e poi al 47’ st per un tocco di mano in area di Signorini. E ancora, alla 9a giornata in Ascoli-Pontedera 5-0, al 2’ st per un atterramento in area di Bassanini, alla 10a giornata in Pontedera-Vis Pesaro 0-2, al 36’ st per una strattonata in area su Andolfi, e infine sabato, 11a giornata, in Juventus NG-Pontedera 0-1, al 40’ pt con il cartellino rosso chiesto per un fallo di Owusu su Faggi.

Il Pontedera ha invece subito la video-review sette volte e in tre si è visto togliere, a proprio svantaggio, la decisione presa in precedenza. A Pineto, quando al 6’ st l’arbitro aveva concesso il rigore per atterramento di Migliardi, a Gubbio, quando al 30’ pt l’arbitro ha prima concesso e poi annullato il gol di Ianesi per fallo d mano, e i casa con la Vis Pesaro, quando al 47’ st un fallo di Battimelli si è trasformato da cartellino giallo a rosso. Nessun episodio al FVS invece alla 4a giornata in Pontedera-Campobasso 0-4.

Stefano Lemmi