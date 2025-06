Minutaggio under Incassati 300mila euro

La bella gioventù granata. E’ quella che ha portato in dote al Pontedera oltre 300mila euro come mutualità per la valorizzazione del minutaggio. L’impiego dei giovani, insomma, quello di cui è sempre andata fiera la società pontederese da quando ha iniziato a frequentare la Serie C. Anche se adesso, pur puntando sempre al massimo guadagno concesso dal regolamento sull’utilizzo degli under, la cifra è più che dimezzata rispetto a quanto si riusciva ad incassare una decina d’anni fa, ossia circa 700mila euro. Quest’anno, come noto, il minutaggio coinvolgeva l’utilizzo di giocatori nati dopo l’1 gennaio 2002 per 35 delle 38 partite complessive e i calcoli venivano fatti ogni 7 partite, dunque in cinque tranches. La condizione da rispettare era di far giocare questi under 23 da un minimo di 270 minuti a un massimo di 450 minuti per gara. Stare sotto al limite minimo anche per una sola partita significava non poter usufruire del minutaggio per quella tranche, superare il limite massimo era invece "inutile" perché non portava maggiori introiti. Il valore di 1 minuto differiva a seconda di vari parametri (tipo l’anno di nascita, la provenienza dal settore giovanile del club o meno, ma anche il girone nel quale la squadra era inserita) e la politica del Pontedera è stata, come in passato, quella di avere sempre in campo 5 under, quindi "monetizzare" i 450 minuti, il massimo. Da questo campionato 2024-25 la società granata può così mettere a bilancio un’entrata di 303.683,62 euro, così suddivisa: 63.138,94 euro 1a tranche (1a - 7a giornata), 61.434,36 euro 2a tranche (8a - 14a giornata), 60.936,74 euro 3a tranche (15a - 21a giornata), 59.652,22 euro 4a tranche (22a - 28a giornata), 58.521,36 euro 5a tranche (29a - 35a giornata).

Nel suo girone, il B, meglio del Pontedera ha fatto solo l’Ascoli, che si è messo in tasca un totale di 426.625,73 euro, mentre sul gradino più basso del podio c’è il Perugia con un importo di 272.527,10 euro. Entrambe squadre che, contrariamente a quella granata, hanno fallito la qualificazione ai play off. Delle 19 compagini considerate (il Milan Futuro era fuori da questi conteggi), due, Arezzo e Ternana, non hanno ricevuto contributi, mentre la Torres ha...guadagnato 487,17 euro. Mettendo il naso fuori dal proprio giardino e quindi spulciando anche negli altri due gironi, il Pontedera si piazza al quinto posto globale. Più di tutti ha incassato il Benevento, nel girone C, che ha percepito un importo di 621.525,11 euro, secondo il già citato Ascoli, terza la retrocessa Pro Patria con 391.511,29 euro, quarta la Pro Vercelli con 360.730,68 euro, entrambe squadre del girone A, e quindi il Pontedera. Nessun bonus invece anche per Novara (A), Avellino e Trapani (C).