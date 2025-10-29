Miramari arrabbiatissimo con i suoi. "Mi aspettavo molto di più da chi ha una chance così»

Un’eliminazione che lascia l’amaro in bocca all’allenatore del Forlì in un torneo che, negli ottavi, avrebbe proposto ai galletti un derby tra la vincente oggi del match tra Ravenna e Rimini. Miramari ha mandato in campo tra i titolari, e giusto per un’oretta, il solo Menarini lasciando spazio alle seconde linee, che l’hanno deluso.

"La partita – esordisce il tecnico – non mi è piaciuta affatto e il rendimento della squadra che ho mandato in campo è stato inferiore a quello che mi sarei aspettato. Sia a livello di intensità che di qualità". Il volto scuro sottolinea la sua amarezza: "Sono deluso in particolare per l’approccio di chi finora ha trovato poco spazio in campionato. Hanno sprecato un’occasione importante per dimostrarmi di essere pronti per le partite che valgono i 3 punti. Se nelle gare di campionato fornissimo delle prestazioni come questa penso che andremmo sicuramente incontro a delle grosse delusioni e faremmo 0 punti".

A riguardo della partita aggiunge: "Poteva anche chiudersi con un pareggio e il passaggio del turno si sarebbe potuto decidere con i calci di rigore, ma la delusione sarebbe rimasta".

Il mister ha poi rincarato la dose: "Se chi deve crescere per dimostrare di valere questa categoria non lo fa è chiaro che se ne terrà conto al momento della riapertura delle liste di trasferimento".

Franco Pardolesi